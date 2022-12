VivaFedriga Exxx…Polzive!!! I negozianti di via Gemona Udine soffocati da un cantiere. Affari a zero. Chiesto l’intervento del presidente.

La scritta su un pannello del cantiere è quasi beffarda: “Negozi aperti”. Aperti a chi? quella strada è stata interdetta al traffico a causa dei lavori per l’intervento sull’ex sede di Banca d’Italia. Piazzetta San Cristoforo a Udine è completamente transennata per la presenza di una gru e non è possibile l’accesso al tratto di via Gemona che porta all’intersezione con via Petracco. Palazzo Antonini-Maseri, sede del rettorato dell’ateneo friulano. Il transito verso via Gemona, dove si trovano alcuni negozi, è ridotto a un metro e mezzo. Ancora incerte, dopo 9 mesi di chiusura, le tempistiche per il ritorno alla normalità. I negozi accusano delle perdite pesantissime e non ci sono speranze. Se non quelle riposte in Fedriga che, dopo l’interesse dimostrato per gli esercizi pubblici riguardo al regolamento dei dehors, è atteso a Udine per risolvere l’annosa questione del cantiere che compromette le vendite natalizie. Secondo i bene informati qualcosa potrebbe muoversi proprio in questi giorni. Partite iva in mutande, Fondazione nell’oro.