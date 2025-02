VinoSanoVignetoIndiano Exxx…Polzive!!! Nel pordenonese, dall’inizio dell’anno, scoperti 38 lavoratori in nero. Anche gli stranieri evadono. Imprenditore indiano impiegava nella sua vigna di Meduno (Pn) 4 lavoratori irregolari. Multa di 50mila euri e chiesta la sospensione dell’attività.

Fonte: Comando:

“I Finanzieri del Comando Provinciale di Pordenone hanno scoperto, tra le vigne della provincia, 4 lavoratori in nero. Al datore di lavoro sono state contestate sanzioni amministrative sino a un massimo di 51.480 € e, per la sua impresa, è stata proposta la sospensione dell’attività. Nel corso di un controllo le Fiamme Gialle della Tenenza di Spilimbergo hanno individuato, in un vigneto di Meduno (PN), intenti nella potatura delle piante, alcuni braccianti agricoli, tra cui 4 cittadini indiani la cui assunzione non risultava preventivamente comunicata al locale Centro per l’Impiego. Al datore di lavoro, un imprenditore indiano, è stata comminata la c.d. maxi sanzione, da quantificarsi, per 2 dei braccianti “in nero”, tra un minimo di € 1.950 ed un massimo di € 11.700, e per gli altri 2 – in una posizione di permanenza sul Territorio Nazionale che ne impedisce temporaneamente l’impiego – tra un minimo di € 2.340 ed un massimo di € 14.040, con contestuale proposta, al competente Ispettorato Territoriale del Lavoro, della sospensione dell’attività per aver impiegato risorse irregolari in misura superiore al 10% di quelle regolarmente assunte. Dall’inizio dell’anno sono 35 i lavoratori in nero e 3 quelli irregolari scoperti dalle Fiamme Gialle del Friuli Occidentale; 23 i datori di lavoro sanzionati e 8 le proposte di sospensione delle attività inoltrate all’Ispettorato del Lavoro.