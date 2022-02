VarianteSicilia Exxx…Polzive!!! Forza Italia sancisce la rottura con Fratelli d’Italia. Compatibilità col PD. Percussioni in Friuli.

Cosa c’entra la Sicilia col Friuli? In una fase concitata come questa basta anche l’inchino di un filo d’erba per scombinare il perimetro. Nell’isola, ieri è stata ufficialmente sancita la rottura fra Forza Italia e Fratelli d’Italia. Definitiva. A questo punto le ricadute su tutta la penisola non tarderanno a farsi sentire. In Friuli le sperimentazioni di alleanze fino a ieri impensabili, oggi diventano raccordo di un nuovo telaio. Tolmezzo, Tarvisio, Codroipo, Lignano…, presentano analogie molto vicine a ciò che sta accadendo in Sicilia.

Il via libera di Berlusconi alla candidatura di Gianfranco Miccichè in Sicilia, ufficializza la rottura con Nello Musumeci, che aveva già incassato l’endorsement della Meloni per il suo bis al governo dell’isola. Forza Italia rompe così gli indugi. La riunione di ieri era nata per sancire la spaccatura interna a Forza Italia ma è finita con il ricompattamento dei berlusconiani intorno a Miccichè in aperta sfida ormai a Nello Musumeci e a Fratelli d’Italia. Neppure citato, il partito della Meloni, nel comunicato con cui i forzisti lanciano il presidente dell’Ars nella corsa a Palazzo d’Orleans prevista per il prossimo autunno. Non è a Fratelli d’Italia che verrà chiesta l’alleanza.

“Forza Italia ha chiesto a Gianfranco Micciché la disponibilità a candidarsi” è l’attacco di un comunicato siglato al termine di un vertice in cui erano presenti quasi tutti i deputati e gli assessori (assenti solo Marco Falcone e Gaetano Armao, i membri della giunta più vicini al governatore, e Stefano Pellegrino). La richiesta è sottoscritta dai parlamentari nazionali azzurri eletti in Sicilia: Urani Papatheu, Gabriella Giammanco, Stefania Prestigiacomo e Matilde Siracusano. Non c’era neppure Renato Schifani: “Non mi hanno invitato”. Il comunicato di ieri pomeriggio apre una frattura enorme nel centrodestra, siciliano e nazionale. Perché è l’inizio ufficiale del derby con Musumeci e la Meloni. E perché sotto traccia vi si legge anche la volontà di rompere i poli tradizionali, vecchio pallino di Micciché confermato dagli ultimi incontri con il segretario del Pd Anthony Barbagallo. Non rientra neppure nel campo delle indiscrezioni che c’è un accordo Pd e Forza Italia, il tema è un altro: “…c’è una parte del centrodestra che si sta spaccando. E stiamo ragionando se ci sono compatibilità”. Fanno sapere dal PD.