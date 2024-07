UdineViolenta Exxx…Polzive!!! Accoltellata una donna ieri sera in via Modica. E scoppia la polemica sugli “Street Tutor”. L’assessore: “Sono preparati”. L’opposizione: chi ci assicura che sono titolari di formazione di alto livello? Le pessime recensioni sulla “TopSecret” la ditta che ha vinto l’appalto a Udine.

Una donna di 49 anni è stata accoltellata ieri sera in via Modica. L’episodio è accaduto verso le 21. E’ stata portata dai sanitari del 118 in ospedale. Sarebbe in gravi condizioni. Nessuna traccia dell’aggressore che sarebbe fuggito con l’arma usata per colpire la vittima. Intanto scoppia il caso degli “Street Tutor” voluti dall’amministrazione De Toni per migliorare la qualità della vita urbana nel rispetto delle regole. I ragazzi sono già in azione e si ritrovano al Comando della polizia locale e, dotati di pettorina, stanno girando per la città nell’orario della movida, dalle 19 alle 23 dei venerdì e dei sabati. I 3 gruppi di operatori sono posizionati nelle zone limitrofe a via Mercatovecchio, piazza Matteotti e piazzetta Lionello. A Udine il servizio del “tutoraggio” è stato affidato alla “Top Secret”. L’opposizione incalza: “Non abbiamo nessuna garanzia che il personale che opera a Udine sia preparato. Inoltre, a leggere i siti specializzati su questo settore, si legge che la “Top Secret” è un pò scadente. Scrive un ex collaboratore: “Non rispettano i tempi per i pagamenti dello stipendio, dopo 10 giorni, se va bene…”. E di rimbalzo un altro “tutor”: “Dopo 10 giorni non ho ancora ricevuto il pagamento. Intanto anticipo benzina e pasti”.

Sembra una farsa ma è tutto “Top Secret”.