Gli sc0ntri sono cominciati presto in piazza Primo Maggio. Lo schema è il consueto. Una parte dei manifestanti, si è staccata, come è stato documentato da Telefriuli dal gruppo principale per avvicinarsi e sfondare il cordone di sicurezza. Alcuni di loro hanno iniziato a lanciare bottiglie, fumogeni e altri oggetti verso le forze dell’ordine che hanno aperto gli idranti per allontanare i manifestanti. L”operazione si pensava che avesse avuto un esito positivo, invece è stata ordinata una carica amtisommossa della polizia in cui sono sttati lanciati lacrimogeni, l’aria è a tratti irrespirabile con un odore acre. Alcune persone sono rimaste ferite nello scontro con le forze dell’ordine: sono stati divelti anche alcuni cartelli stradali. Al corteo secondo gli organizzatori hanno partecipato 15 mila persone,