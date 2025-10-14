14 Ottobre 2025 - 11:53 pm

  • search
Il blog dei badilanti
radiobadile@gmail.com
Breaking News
Home
Highlights

UdineStrigliaUdineGuerriglia Exxx…Polzive!!! Quello che tutti temevano è successo: Scontri fra manifestanti e forze dell’ordine. Chi sono i responsabili? Chi paga i danni? A Tel Aviv festeggiano la pace a Udine la guerriglia. Scontri in piazza Primo Maggio. Lanciate molotov, aste e cassonetti, spuntano i lacrimogeni. I ProPal in piazza per difendere la “dignità di un popolo”? Quale popolo? A Udine fallito il piano anti sommossa delle forze dell’ordine.Tafferugli in centro, lancio di molotov, cassonetti, aste e spranghe. Alcuni consiglieri comunali: Bisognava cattturare gli esaltati”.

Date:
in: Highlights
5 Views

 

Gli sc0ntri sono cominciati presto in piazza Primo Maggio. Lo schema è il consueto. Una parte dei manifestanti, si è staccata, come è stato documentato da Telefriuli dal gruppo principale per avvicinarsi e sfondare il cordone di sicurezza. Alcuni di loro hanno iniziato a lanciare bottiglie, fumogeni e altri oggetti verso le forze dell’ordine che hanno aperto gli idranti per allontanare i manifestanti. L”operazione si pensava che avesse avuto un esito positivo, invece è stata ordinata una carica amtisommossa della polizia in cui sono sttati lanciati lacrimogeni, l’aria è a tratti irrespirabile con un odore acre. Alcune persone sono rimaste ferite nello scontro con le forze dell’ordine: sono stati divelti anche alcuni cartelli stradali.  Al corteo secondo gli organizzatori hanno partecipato 15 mila persone,

Related posts