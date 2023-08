UdineseCalcio Exxx…Polzive!!! Esordio scandaloso per la squadra friulana: 3 schiaffi dalla Juve e il marchio dello sponsor totalmente squilibrato sulle magliette.

Investire oltre 1 milione di euri su una squadra di calcio per promuovere, su Dazn o Sky, la Regione più a est dello stivale è una luminosa idea. Ma occorrerebbe un briciolo di attenzione visto che si tratta di soldi pubblici. Da quest’anno, dopo che la Dacia non aveva rinnovato la sponsorizzazione, l’Udinese si era ritrovata nei guai. Guai seri. Non si trovava il cosidetto “main sponsor”, quello che sostiene il grosso del budget. Dove trovare un nuovo sponsor, visti i casini di Dazn e gli orari delle partite? Dopo un’affannosa ricerca e l’attivazione delle batterie sulla linea Cervignano-Trieste, ecco spuntata la soluzione: “Io Sono Friuli Venezia Giulia”. Pronti sull’unghia 1 milione e 200mila euri. Encomiabile. Solo un appunto, a parte i tre sberlotti di ieri sera, la scritta “Io Sono Friuli Venezia Giulia” è squilibrata. I calciatori che trotterellavano sull’erba medica del Friuli esibivano una maglietta in cui il marchio dello sponsor appariva decapitato. I capoversi di coloro bianco sono esclusi dalla linea del fondo nero. Una svista o una burla alla Juve?