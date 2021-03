UdineManiKomio Exxx…Polzive!!! La Lega scarica “ProgettoFvg” di Bini. Bocciato il dilettantismo della capogruppo del Carroccio Lorenza Ioan sui manifesti autocelebrativi di Fontanini. Esclusivo.

La Lega scorda e “scarica” un alleato determinante in comune a Udine: “ProgettoFvg per una Regione Speciale”. Ai piani alti di palazzo D’Aronco oggi si è scatenata una bufera tutta nordestina: nei manifesti pro Fontanini manca il simbolo del partito di Sergio Bini.

Il 19 febbraio scorso, la capogruppo della Lega in Consiglio Comunale, Lorenza Ioan, preannunciava l’avvio una robusta campagna informativa attraverso l’affissione di un centinaio di manifesti su tutte le grandi cose che l’amministrazione di Udine ha compiuto. L’obiettivo della dilettante era quello di rafforzare la sagoma del sindaco per impedire, fra due anni, altrui candidature. Per questo motivo, l’ideatrice dei manifesti si é affidata al petulantismo come soluzione illusoria per far luce all’oscurità di questa maggioranza. Il centinaio di manifesti da incollare lungo le vie della città ha già creato un pauroso incidente diplomatico. Manca il simbolo di un alleato e l’invito alla diffusione sui social dei PDF da parte dei consiglieri e degli assessori è stata rifiutata. Nessuno si vuole impelagare col flop comunicazionale della capogruppo Ioan. Restano i manifesti che i cittadini attendono di vedere appesi.