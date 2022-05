UdineFarWest Exxx…Polzive!!! Disordini in via Battistig. La polizia chiude la strada. Il presidio della Polizia Locale di via Leopardi ha fatto flop.

Ieri pomeriggio un gruppo di stranieri a messo a soqquadro ed impaurito i residenti di via Battistig, nel cuore della “Little London” udinese. Uno dei 4, forse alterato dai fumi di sostanze stupefacenti, ha danneggiato le auto parcheggiate lungo la via e colpito una ragazza che aveva tentato di tranquillizzarlo. Sono intervenuti gli agenti della Questura di Udine che hanno fermato lo straniero. Viste le ferite che si era provocato, è stato portato al pronto soccorso con un’autoambulanza. In via Leopardi, si trova il presidio della Polizia Locale di Udine fortemente voluto dagli spaesati Fontanin-Ciani. Uno specchietto per le allodole confermato anche nella circostanza di ieri. Alcuni cittadini avevano chiamato i vigili, inutilmente. Va ricordato che un imprenditore aveva proposto di sistemare il presidio proprio in via Battistig, ma l’assessore Laudicina ha preferito la più defilata via Leopardi. Lontano dal Far West. A che serve?