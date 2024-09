Il consigliere comunale di Fratelli d’Italia ha pubblicato sulla sua pagina Facebook un filmato-documento impressionante su come funziona a Udine lo spaccio. Dopo il taglio delle siepi, il mercato si svolge sotto gli occhi dei cittadini. I quali, anche oggi, hanno chiesto l’intervento delle forze dell’ordine ma inutilmente. Pittioni insiste sull’utilizzo dei cani antidroga in dotazione alla Polizia locale. Perché non vengono utilizzati?