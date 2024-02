UdineCaracas Exxx…Polzive!!! La città brucia. Falliscono le paturnie sull’accoglienza della giunta De Toni. Nuova rissa fra minori extracomunitari alla Casa dell’Immacolata di Udine. Due feriti. I residenti: Siamo esasperati, il quartiere è nelle loro mani. Siamo barricati in casa. Video da urlo.

Non era mai successo che un quartiere intero e la città stessa, fossero ostaggio di bande di scalmanati ospitati in via Chisimaio presso quella struttura, “Casa dell’Immacolata” che fornisce tutti i comfort ai minori stranieri non accompagnati. Le gente a Udine ha paura, vive nel terrore poichè le bande di ragazzini pedalano indisturbate e armati di coltelli da un angolo all’altro della città. Poi si allenano alle risse, ai furti, ai borseggi nel giardino della struttura presieduta dall’ex consigliere regionale Vittorino Boem. Anche oggi all’ora di pranzo è scoppiata una violenta lite fra stranieri che ha provocato il ferimento di due ragazzi. Sono intervenute ambulanze e forze dell’ordine. Udine sotto shock. Invivibile e fuori controllo. Città deserta, aria pesante.