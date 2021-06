UdineCaligo Exxx…Polzive!!! Il semiufficiale Dri randellato dall’avvocato Francesca Tutino. Il giudice di pace accoglie il ricorso contro una multa inflitta a un professionista. Esclusivo

Il giudice di pace di Udine ha accolto il ricorso presentato dall’avvocato Francesca Tutino contro lo zoppetto che, in un delirio di onnipotenza, non ha consegnato il verbale redatto sul posto al proprietario dell’auto multata. Mancata contestazione. Una figura di merda tutta da intestare al centrodestra friulano. Il vice commissario Dri infatti è il cocco dell’assessore Alessandro Ciani.

A Udine la Polizia Locale governata dalla coppia Cisilino-Dri 〈candiato con la Lega alle ultime comunali e ufficiale senza laurea〉 si distingue per l’inflessibilità contro gli automobilisti. Quasi un ossessione. Multare senza pietà e senza curarsi troppo delle osservazioni dei malcapitati. Per questo motivo tutti cercano di stare alla larga dal capoluogo friulano per non farsi spennare. Nell’ottobre scorso, un professionista di Udine era finito nelle grinfie del Dri. L’uomo, dopo aver parcheggiato la propria auto in piazza Duomo aveva visto un tenente della polizia locale avvicinarsi alla vettura. Notata la circostanza il proprietario dell’auto gli ha chiesto spiegazioni poichè il semi ufficiale stava scrivendo un verbale senza consegnarlo al professionista e senza lasciare nulla sul parabrezza dell’auto.

Sia come sia, quella multa, ritenuta ingiusta, il proprietario dell’auto proprio non l’aveva digerita. E così ha deciso di far partire la sua “battaglia”, vinta giovedì mattina. Il giudice di pace di Udine, Carla Milocco, ha accolto il ricorso del professionista udinese contro la sanzione ricevuta in un parcheggio cittadino. All’agente è stato anche contestato il mancato uso del berretto in divisa, in servizio. Dopo giorni è arrivato a casa il verbale, per la presenza della vettura in area pedonale, con l’indicazione della mancata rimozione del veicolo per problemi tecnici. Nel documento era stata anche dichiarata l’assenza del trasgressore.

Immediato il ricorso del professionista, assistito dall’avvocato Francesca Tutino, con tutta una serie di richieste formulate, su tre testi indicati, uno dei quali ammesso. Il giudice di pace di Udine ha accolto il ricorso perché è mancata la contestazione immediata del verbale, le motivazioni saranno depositate in un secondo tempo..