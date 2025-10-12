12 Ottobre 2025 - 4:54 pm

UdineBolgiaUrbana Exxx…Polzive!!! Bastano 10 ProPal-Tornate-a-Gaza-vostra per paralizzare la città. Un sindaco si rifugia in chiesa. Hotel blindati, Traffico in tilt. Polizia locale senza divise. Di Lenardo (Possibile-Avs): “Oggi con Riccardi Noury di Amnesty International, abbiamo portato questo striscione di 10 metri davanti allo stadio dove si disputerà la partita Italia-Israele.

Udine, una bolgia urbana. Una domenica in cui la città è presa d’assalto causa il famigerato incontro di calcio Italia -Israele, del 14. A Tel Aviv festeggiano per la pace raggiunta, a Udine manifestano contro. Quasi fossero dispiaciuti del successo delle diplomazie occidentali. La città è una bolgia, il sindaco teme disordini e si rifugia in un monastero, traffico in tilt (via Zanon) causa agitazioni della polizia locale. Una bolgia. Luna park spostato in periferia e il rischio che anche il glorioso Rally delle Alpi Orientali smammi dal capoluogo, faccia altrettanto. Udine bolgia Urbana. Incapace di gestire i flotillas e i gajardi festaiolo ProPal del week end lungo. Da settimane la città è ostaggio dei manifestanti.      

 

