UcciUcciSulVespucci Exxx…Polzive!!! Il veliero a Trieste trasformato in vetrina del potere in Friuli VG. I Benito Remix schierano il vice, due assessori e ben due ministri. Fedriga deve accontentarsi della vice Gava.

Come si poteva immaginare, oltre al successo di pubblico, il rientro della Vespucci dal tour mondiale e la ripartenza per quello italiano dalla riva del Mandracchio di Trieste è stata l’occasione per esibire i rapporti di forza all’interno della maggioranza. «Oggi abbiamo infatti il privilegio di ospitare due navi che incarnano i valori, la bellezza e la professionalità espressa dal nostro Paese». Ha detto il governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga. Ma l’evento ha riservato una lettura “politica” non marginale in momenti in cui si discute di candidature e terzi mandati. Durante la cerimonia di rientro della nave scuola della Marina militare Amerigo Vespucci a Trieste hanno preso parte due ministri di Fratelli d’Italia, Francesco Lollobrigida (agricoltura) e il ministro per i rapporti con il Parlamento Luca Ciriani; il vicegovernatore meloniano Mario Anzil, gli assessori alle Infrastrutture Cristina Amirante e alla Difesa dell’ambiente Fabio Scoccimarro. La Lega era presente col viceministro all’Ambiente Vannia Gava. Alla cerimonia hanno partecipato il sottosegretario all’Economia Sandra Savino, il presidente del Consiglio regionale Mario Bordin e il sindaco di Trieste Roberto Dipiazza. «È impossibile essere contraddetti quando si afferma che l’Amerigo Vespucci è la nave scuola più bella al mondo – ha detto Fedriga -. Ne sono prova lo stupore e l’ammirazione dimostrati in ogni porto dove ha attraccato, divenendo uno dei migliori veicoli di promozione del Made in Italy nel globo». Uno stupore che è stato avvertito soprattutto in casa di Fratelli d’Italia.