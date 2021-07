TucaTucaEuropei Exxx…Polzive Oggi termina l’astinenza per gli azzurri. A ruba gli sex toys anali per coronare la festa di stasera. Dettagli. Esclusivo.

Era già capitato alcuni anni fa a Udine, quando la Polizia fece irruzione nell’abitazione di una mignotta sudamericana e trovò diversi oggetti dalle forme più strane. Erano i primi modelli di Sex Toys anali presenti sul mercato italiano. Vennero sequestrati.

Alcuni giorni fa un noto imprenditore dell’area Livenza-Lemene, ha inviato a una ristretta cerchia di amici un invito porcello per stasera. Appena l’arbitro avrà fischiato la fine della partita, si alzerà il sipario su un’eccitante festa tricolore che si svolgerà in riva all’Adriatico, accanto alla foce del Tagliamento. I protagonisti principali saranno i formidabili anal-plug che, come si legge nell’invito, conducono verso strade di intenso piacere: Il sesso dal lato B.

In foto, un modello di vibratore in silicone tornito a misura di puledra. In ogni caso da stasera, dopo un lungo mese, terminerà anche l’astinenza da sesso per i calciatori.