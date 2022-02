TriesteUnderAttack Exxx…Polzive!!! Sospeso il consiglio comunale. Dipiazza invoca leggi speciali. Tempesta di commenti contro la redazione di TriesteCafé

La furia “NoVax” si è scatenata ieri su Trieste. Nel giro di poche si sono verificati alcuni episodi incredibili. Secondo quanto riporta “TriesteCafé”, i militanti, dopo aver hackerato il Consiglio Comunale di ieri e dopo aver organizzato una manifestazione non autorizzata in piazza Unità totalmente blindata, con tanto di corteo non autorizzato (il secondo in 3 giorni), hanno iniziato a tempestare di commenti irripetibili filo no vax la diretta di “Trieste Café” sull’argomento. “Nella redazione sono piovuti oltre 7 mila commenti in meno di un’ora da parte probabilmente degli stessi che il pomeriggio si sono resi protagonisti nel Consiglio Comunale”.

In merito ai continui attacchi, il sindaco Dipiazza pensa a leggi speciali: “A questo punto leggi speciali. Si pensi inoltre al costo per la collettività, ad esempio: la manifestazione di ieri pomeriggio con centinaia di poliziotti obbligati a presidiare piazza Unità, invece di controllare il territorio. Io dico basta”.

In merito alla sospensione del consiglio comunale, dura e unanime condanna dagli esponenti della politica locale per l’attacco hacker durante la seduta del Consiglio comunale da remoto. Il tutto in presenza di ospiti quali i rappresentanti della società Bat – British American Tobacco, Andrea Di Paolo e Alberto Prudente, del presidente dell’Autorità portuale Zeno d’Agostino e del Presidente dell’Interporto di Trieste, Paolo Privilegio. Gli hacker sono riusciti a inviare dai profili dei consiglieri nella chat del Consiglio frasi quali “Il governo vi ordina di fare i nazi razzisti sanitari e voi ubbidite come fecero i tedeschi con Hitler”, oppure “la discriminazione è un crimine, chi appoggia il nazi pass è un nazista”.

“Rammarico e sdegno” da parte del presidente del Consiglio comunale Francesco di Paola Panteca, che dichiara: “la seduta, che ho subito sospeso per consentire l’intervento tecnico da parte del personale dei servizi informatici del Comune di Trieste, è stata prontamente ripresa nell’arco di circa mezz’ora dando dimostrazione che le Istituzioni hanno capacità e strumenti adeguati per reagire e proseguire nello svolgimento delle proprie attività nonostante i vili tentativi che soggetti anonimi mettano in atto per ostacolare e intralciare il lavoro fatto per il bene della collettività”.