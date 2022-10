TotoMinistri Exxx…Polzive!!! La Lega punta su Mario “EasyRider” Pittoni ministro dell’Istruzione. Forza Italia gli sbarra la strada con Bernini e Ronzolli.

Nel Totoministri che impazza in questi giorni, il nome di Mario Pittoni è quello che ricorre più spesso. Il Messaggero di Roma, formidabile osservatorio del Palazzo, lo inserisce nell’esclusivo specchietto dei possibili componenti del nuovo governo. La Lega punta sull’udinese alla scuola ma deve vedersela con la beniamina di Berlusconi che è Licia Ronzulli, oppure Anna Maria Bernini. Ad oggi, sempre secondo l’informatìssimo quotidiano romano sono questi i tre nomi ai quali va aggiunto quello di Valditara, sempre in quota Lega. Meloni non ne vuole sapere della Ronzulli, nemmeno alla salute, ma il Cavaliere spinge e spera di accontentare la pupilla. Se Berlusconi riuscisse nell’impresa di convincere la premier in pectore, dirottando la senatrice alla salute, per il leghista friulano si spalancherebbero le porte di viale Trastevere e sarebbe un grande successo per il Friuli visto che anche Luca Ciriani pare ruotare nell’orbita governativa. Pittoni ha dalla sua un grande appoggio dal mondo scolastico; si è espresso più volte a favore dei docenti vincolati. Il leghista è promotore del programma di riforma del reclutamento dei docenti e del personale scolastico su base regionale, salvaguardando la libertà di scelta personale, con l’abolizione della cosiddetta “chiamata diretta” dei docenti dal dirigente scolastico. Mario “EasyRider” Pittoni è nato a Udine 72 anni fa. Dopo la scuola dell’obbligo lavora prima nel settore giornalistico, conseguendo il tesserino da pubblicista nel 1981, poi in quello politico, entrando nelle fila della Lega Nord, divenendo noto come tecnico di questioni scolastiche. Diventa senatore in seguito alle elezioni politiche del 2008, quando viene eletto nella circoscrizione elettorale del Friuli-Venezia Giulia. In Parlamento diviene membro del Gruppo di collaborazione Senato-UNESCO oltre che capogruppo in diverse commissioni permanenti, occupandosi di istruzione, università e ricerca, politiche dell’Unione Europea e di Vigilanza Rai. Nel 2013 si candida alla Camera ma non viene eletto. Ritorna al Senato nel 2018, anno in cui viene eletto presidente della 7ª Commissione permanente al Senato (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport), carica che ricopre fino al 2020.