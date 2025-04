TerzoMandatoImpallinato Exxx…Polzive!!! La Corte costituzionale accoglie il ricorso del Governo contro Zaia e De Luca. Riflessi in Friuli su Fedriga. Ballano gli assessori al secondo mandato. Fratelli d’Italia punta al Veneto.

La Consulta ha bocciato la legge sul terzo mandato in Campania e blocca così ogni velleità di ricandidatura di Vincenzo de Luca. La decisione spegne anche i sogni di Luca Zaia in Veneto e risolve più di un problema a Fratelli d’Italia, che temeva di ritrovarsi con una lunga lista di governatori leghisti decisi a trasformare in feudi le loro regioni. Il principio del limite viene infatti confermato come vincolante su tutto il territorio nazionale, senza possibilità di aggiramento attraverso leggi regionali. Con la sentenza di oggi, la Corte costituzionale ha accolto il ricorso presentato dalla Presidenza del Consiglio, bocciando la norma regionale e confermando la validità del limite dei due mandati consecutivi. Di fatto, la decisione esclude la possibilità per De Luca di candidarsi nuovamente alla guida della Campania, riportando il tema nell’alveo della legge nazionale. La pronuncia rafforza inoltre il principio secondo cui il vincolo dei mandati non può essere raggirato attraverso interventi legislativi ad hoc da parte delle singole Regioni. Cosa cambia per Zaia e De Luca dopo la decisione della Consulta sul terzo mandato. La sentenza della Consulta chiarisce anche il meccanismo con cui i mandati devono essere calcolati, e proprio questo punto riguarda da vicino la situazione veneta. Luca Zaia, in carica dal 2010, è stato rieletto per tre volte, grazie al fatto che il Veneto ha recepito la legge nazionale del 2004 soltanto nel 2012, quando il suo secondo mandato era già iniziato. Questo gli ha permesso, secondo l’interpretazione adottata finora, di considerare il primo mandato “fuori conto”. La partita del terzo mandato sembra dunque chiusa per entrambi, e con essa anche le ambizioni dei presidenti uscenti di aggirare i limiti previsti per legge: e se Zaia, sembrerebbe ambire a un ruolo di governo, De Luca potrebbe ora puntare dritto alla segreteria del Partito Democratico. (Fonte: Fanpage)