QuiResteremo Exxx…Polzive!!! I consiglieri regionali FVG tirano un sospiro di sollievo: Terzo mandato ai sindaci per tenerli lontani dalla mangiatoia.

E’ sempre così, appena si avvicina la scadenza elettorale (regionaliFvg), il mondo politico si agita. Oggi o al massimo domani, il consiglio regionale voterà un documento proposto dalla giunta che consente ai sindaci dei comuni del Friuli VG, fino a 5.000 abitanti, di potersi ricandidare per un terzo mandato. Cogliendo al volo una norma nazionale, l’assessore Roberti spiega che è solo un adeguamento già in vigore nel resto d’Italia. Attualmente nella nostra regione è consentito il terzo mandato solo ai sindaci dei comuni al di sotto dei 2.000 abitanti. Tuttavia il tema ha già creato notevole interesse e disappunto fra gli addetti ai lavori. La chiave di lettura dell’impianto ha una prospettiva ben più ampia. Roberti, giustamente, vuole ancorare il Friuli VG alle regioni ordinarie e se, come par vero, è in lavorazione un canovaccio di riforma nazionale degli enti locali da consegnare al Governo, le ragioni della giunta regionale sono legittime. Il punto è proprio questo. Approvare il terzo mandato ai sindaci dei comuni fino a 3.000 abitanti per poi “agganciare” l’impianto alla norma nazionale che prevede il terzo mandato per i sindaci fino a 15.000 abitanti. I maliziosi “leggono” il provvedimento come un modo furbetto dei consiglieri uscenti per tenere alla larga da tentazioni triestine i temutissimi sindaci. Per alcuni una beffa se si pensa che solo quest’anno, se fosse già entrata in vigore la legge, avrebbero potuto tentare il terzo mandato i sindaci di Lignano, Buja, Cervignano, Casarsa…