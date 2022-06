SqualiFriulani Exxx…Polzive!!! Il Tribunale di Udine dichiara il fallimento della DM Elektron di Melchior-Del Piero. Perché il titolare ha atteso 2 anni per chiedere il fallimento in proprio?

La DM aveva lasciato 40 operai a casa per delocalizzare l’azienda in Romania.

Il Tribunale di Udine nelle persone dei magistrati Francesco Venier, Annalisa Barzazi e Gianmarco Calienno ha pronunciato la sentenza di fallimento della “DM Elektron SPA” con sede a Buja in via Polvares N°39. L’istanza del “fallimento in proprio” era stata presentata dall’amministratore unico Dario Melchior con la difesa degli avvocati Luca Ponti, Francesca Spadetto e Stefano Petronio. Sentenza del 16 giugno e depositata il giorno 17 giugno. Nominati: Giudice Delegato, Gianmarco Calienno e Curatore Sante Casonato di Treviso. La curiosità del fallimento della DM Elektron emerge dal fatto che l’amministratore unico ha chiesto il fallimento in proprio ben due anni dopo che l’azienda versava in dissesto economico. Infatti, l’articolo 217 della legge fallimentare punisce con la reclusione da 6 mesi a due anni il fallito che astenendosi dal richiedere la dichiarazione del proprio fallimento aggrava il proprio dissesto. Il Tribunale ha fissato udienza al 10 ottobre 2022 per la verifica dello stato passivo della società dei due squali che si facevano pagare i macchianari dalla regione e poi delocalizzavano in Romania, a Braszov. 40 operai operai abbandonati sul piazzaòle dell’azienda e in cassa integrazione.

E spunta il magheggio Civibank: L’amministratore delegato della Spa di Buja, fino al 2019, era Michela Del Piero, allora presidente della Banca Popolare di Cividale e oggi espulsa da Sparkasse. Alla ex vice presidente di “Cittadini” di Malattia (partito politico), era subentrato come amministratore il marito Dario Melchior. Un intreccio vischioso molto frequente a Est del NordEst: lei presidente di una banca e allo stesso tempo amministratore delegato di una Spa sanguisuga che delocalizzava. Lo scorso anno la cupola ha raggiunto l’apoteosi quando è stato messo in pratica uno dei magheggi più scandalosi della storia del letame friulano. Il 4 giugno 2020, periodo in cui la DM Elektron, causa delocalizzazioni ingiustificate, era considerata un’azienda decotta, la Civibank presieduta da Michela Del Piero, aveva concesso alla Spa del marito Dario, un finanziamento di euro 2.500.000,00 per 4/5 garantiti da Mediocredito Centrale di Roma. Com’è stato possibile – rilevava una dipendente – ottenere quel finanziamento? Lo scorso anno, la Dm Italia, e quindi Dm Romania, erano state affittate alla veronese Exor Ems che le ha mantenute in attività. Exor, poi, si è candidata a rilevare le due aziende. A occuparsi dei concordati sono stati gli avvocati Luca Ponti e Francesca Spadetto di Udine e l’avvocato Stefano Petronio e l’advisor finanziario Roberto De Luca di Gorizia. Per quanto riguardava Dm Italia, i giudici avevano rilevato che le garanzie avanzate dalla Exor, tra le quali un versamento nelle casse aziendali di oltre 6 milioni di euro, non sono sufficienti a garantire i creditori. Per la Dm Romania, invece, sono sorti alcuni problemi riguardanti i diversi sistemi normativi italiano e rumeno. In particolare, per il diritto italiano la Dm Italia, detentrice di oltre il 51% dei crediti della società rumena, non può votare il concordato, per il diritto rumeno sì. Giovedì scorso il Game Over degli squali friulani. 40 dipendenti a casa.