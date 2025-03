SbamKronospan Exxx…Polzive!!! Calpestare il dissenso con la forza. L’azienda di San Vito annuncia ricorso in Cassazione contro la sentenza d’appello del Tribunale di Trieste che aveva respinto le richieste di risarcimento al Comitato.

“Apprendiamo con amarezza e sconcerto che la Kronospan ha deciso di ricorrere in Cassazione contro la sentenza della Corte d’Appello di Trieste, insistendo nella richiesta di un risarcimento danni nei nostri confronti”. Eleonora Frattolin e Lucia Mariuz portavoci del Comitato ABC rendono noto: “Dopo aver già visto respinte le loro pretese nei precedenti gradi di giudizio, si ostinano a portare avanti un’azione che appare sempre più come un accanimento volto a scoraggiare e intimidire chiunque osi opporsi a progetti industriali impattanti. Come cittadine che si battono per la tutela della salute e dell’ambiente riteniamo vergognoso dover affrontare una nuova battaglia legale solo per aver esercitato il nostro diritto di critica. Questo ricorso è l’ennesima dimostrazione di come le grandi aziende tentino di schiacciare il dissenso con la forza delle loro risorse economiche, piuttosto che confrontarsi apertamente sulle reali criticità dei loro progetti. Nonostante ciò noi non ci faremo intimidire: continueremo a difendere il nostro territorio e il diritto di ogni cittadino a esprimere liberamente le proprie preoccupazioni senza temere ritorsioni”.