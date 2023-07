Santi&Beati Exxx…Polzive!!! La giunta regionale ri-nomina l’ex segretario comunale più pagato d’Italia (240mila euri/anno) doppio presidente della delegazione trattante. Compenso 3.000 euri/mese. Partite iva alla canna del gas.

Ieri, la Giunta regionale Friuli VG, influenzata da alcuni dirigenti, ha designato Santi Terranova quale componente delle due Delegazioni trattanti pubbliche di Comparto con le funzioni di Presidente per tutta la durata della giunta Fedriga. Indennità mensile 1.055 euri, mentre ai componenti 235 euri e gettone presenza 47€. Il suo incarico era scaduto con la fine della legislatura precedente. Ora è stato rinnovato. Attenzione al magheggio: Nel caso di nomina del medesimo soggetto quale componente, anche con funzioni di Presidente, di entrambe le Delegazioni trattanti pubbliche di Comparto, allo stesso è corrisposto l’importo della corrispondente indennità, maggiorato del 50%. Santi Terranova è stato nominato presidente di entrambi le delegazioni, pertanto scatta la maggiorazione sulla mesata per l’incarico. Stiamo parlando di un pensionato d’oro da oltre 100mila euri/anno. Piove sempre sul bagnato.

Rimbalza di nuovo su queste pagine il nome di Santi Terranova l’ex super segretario e direttore generale del comune di Trieste che, quando sedeva nel maestoso palazzo Cheba, tirava un compenso annuo di 238mila euri! forse qualche centesimo in più del capo dello Stato, inteso d’Italia. Oggi, il super dirigente è un pensionato d’oro con cifre che sforano abbondantemente i 100mila euri/anno ma che mantiene ancora alta una fortissima attrazione per il palazzo e per le scartoffie. Quella mole di carte che lo ha reso così agiato. Va da sé che tanto attaccamento alle golosità della Pubblica Amministrazione non è passato inosservato al “sottogoverno” regionale e il nome di Santi Terranova è scivolato ieri, 5 luglio, sul tavolone della giunta regionale quando è stata affrontata la questione della composizione delle Delegazioni trattanti pubbliche di Comparto (2) che sono costituite da tre componenti, di cui uno, con funzioni di Presidente. L’incarico è designato dalla Giunta regionale su proposta dell’assessore alle autonomie locali e funzione pubblica (direttore centrale Gabriella Lugarà). Incarichi golosi da oltre 3.000 euri/mese che finiscono nelle tasche dell’ex segretario comunale più pagato d’Italia. Partite Iva alla canna del gas.