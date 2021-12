RudyGorizia Exxx…Polzive!!! Maran ritira la candidatura a sindaco: «Ziberna può stare tranquillo, con un’opposizione così debole il centrodestra avrà gioco facile…».

Alessandro Maran ritira la sua disponibilità a candidarsi sindaco alle prossime elezioni di Gorizia. L’annuncio viene dato oggi dalle pagine de Il Piccolo in cui l’ex parlamentare dettaglia le ragioni del suo ritiro: “Vonde Monadis”. L’ex parlamentare osserva: «All’inizio dell’estate, sollecitato da più parti, mi sono detto disponibile a sfidare Ziberna. Arrivati a dicembre prendo atto che attorno alla mia candidatura non è possibile costruire, come sarebbe urgente e necessario, una coalizione ampia tra forze sociali e politiche in grado di imprimere la svolta di cui Gorizia ha estremo bisogno. Pertanto, ritiro la mia disponibilità a candidarmi».

L’ex parlamentare elenca le motivazioni che lo hanno portato a questa scelta: «… constatare che a pochi mesi dal voto di fronte al naufragio della giunta Ziberna non ci sia ancora in campo un leader e una coalizione in grado di proporsi come alternativa alla penosa situazione attuale è deprimente. Ziberna – osserva Maran – può stare tranquillo con una opposizione debole e divisa, che si muove in ordine sparso, il centrodestra avrà gioco facile a sostenere che, d’accordo che la giunta in carica non sarà un granchè, ma alle viste non c’è un’alternativa credibile».

L’ex parlamentare confessa la sua delusione ricordando che il sindaco attuale e la sua squadra rischiano di tornare a vincere, non per meriti raggiunti in questi anni, bensì perché dall’altra parte non c’è un’alternativa credibile e compatta.

«Per rilanciare la città c’è bisogno di uno sforzo straordinario e una grande capacità di innovazione in vista del 2025». “Vonde Monadis” è l’imperativo di Maran.