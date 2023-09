RivignanoUragano Exxx…Polzive!!! La festa di Mario Anzil seduce il presidente della giunta Fvg. Nervi tesi con la Lega, Fedriga preferisce il tiramisù del vice presidente alla riunione con Bosello e Dreosto nelle valli del Natisone.

L’infaticabile Graziano Bosello si sforza di rendere noto che “la Lega discute del nostro Friuli e bisogna continuare a lavorare sul territorio”. Bosello è il segretario provinciale Udine della Lega e ieri, all’ora di pranzo, aveva riunito il direttivo provinciale tra i rovi delle valli del Natisone, precisamente a Obenetto, frazione di Drenchia (Ud). C’erano, Vannia Gava, Dreosto, Budai, Bordin, Pizzimenti, Toller, Valentino Zanin, Bosco, Bernetti, Riva, Paravano… un incontro cui era atteso anche il presidente Fedriga che però non si è presentato, generando un clamoroso caso politico. I pordenonesi Zannier-Dreosto-Gava e il veneziano Bosello confidavano nella presenza del presidente che però non si è presentato. Ha girato le spalle ai colonizzatori anche l’assessore Barbara Zilli notoriamente sempre pronta a rispondere agli appelli del segretario provinciale Udine, Bosello. Ieri no e l’assenza è stata classificata come uno schiaffo al modus operandi dei “Padroni del vapore” del Tagliamento che, dopo il congresso regionale e la composizione del direttivo, sono sempre più divisi. Va da sè che il successo della “strategica” festa elettorale organizzata ieri sera dal vice presidente Anzil, testimonia la frattura della Lega. Oltre 200 persone hanno partecipato all’evento, molti amministratori, ma soprattutto il saluto e l’affetto esibito dal presidente Fedriga verso il vice presidente, hanno dimostrato che in regione Fratelli d’Italia è considerata come un interlocutore decisivo per l’azione politica di questa legislatura. Fedriga ignora Dreosto e Bosello e preferisce Rivignano a Drenchia. La lettura politica conduce al rumore dei petardi che sono esplosi in questi ultimi giorni da Est a Ovest della regione e che potrebbero sfiorare Zoppola. Grado e Fratelli d’Italia; Trieste e la lista Dipiazza; Zoppola e i BenitoRemix. Nel mezzo la nuova creatura del fedelissimo di Fedriga, Roberti. E’ già campagna elettorale ed erano in molti ieri sera a brindare col GinLeopard la presenza di Fedriga a Rivignano.