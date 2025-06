SpromoTurismoFvg Exxx…Polzive!!! Chi tira la volatona a Fedriga? L’agenzia dell’assessore senza deleghe Bin è anche senza idee. Replica e condivide sul sito ufficiale gli esiti di un’idagine sul turismo in FVG pubblicati dal gruppo consiliare “Fedriga Presidente”. Moretuzzo interroga la giunta. Uso improprio dei social istituzionali.

A poco meno di 24 ore della votazione sull’aggiornamento del programma della giunta Fedriga, uno degli assessori di punta della “Lista del Presidente”, Sergio Bin, finisce sotto i riflettori del consigliere di opposizione Massimo Moretuzzo. Il caso è legato alla diffusione, da parte di un consigliere della LP dei risultati di un’indagine sul turismo in FVG: “Voto 9”. In bella mostra il marchietto del gruppo consiliare “Fedriga Presidente”. A PromoTurismo Fvg dev’essere sfuggito cotanto ben di dio fornito dall’agenzia e, per rimediare, è stato immediatamente condiviso e replicato sulle storie delle sue pagine ufficiali Facebook (Friuli Venezia Giulia Turismo) e Instagram (fvglive). In una nota il capogruppo del Patto per l’Autonomia-Civica Fvg Massimo Moretuzzo denuncia l’episodio e definisce la scelta dell’ente regionale che si occupa della strategia, della gestione operativa e della promozione turistica del Friuli-Venezia Giulia “inopportuna” e “improprio” l’uso dei suoi social istituzionali. «L’ansia da consenso fa brutti scherzi e porta l’Amministrazione Fedriga a fare errori clamorosi», afferma Moretuzzo, che sulla vicenda ha presentato una interrogazione alla Giunta regionale. «La scelta di un profilo istituzionale regionale dedicato al turismo di condividere un contenuto di un gruppo consiliare regionale e di uno specifico consigliere regionale è quantomeno inopportuna – commenta Moretuzzo -. Peraltro, la pagina Facebook richiamata, pur essendo attribuita al gruppo consiliare regionale, nella sezione delle informazioni rinvia a un sito e a una email collegate alla lista elettorale omonima. Questo uso dei social istituzionali di un ente regionale è improprio, a maggior ragione in considerazione del fatto che al gruppo consiliare citato fa riferimento proprio l’assessore regionale con delega al turismo. Abbiamo presentato una interrogazione nella quale chiediamo con quali criteri siano selezionati i contenuti da condividere nelle storie o nei post delle pagine social istituzionali di PromoTurismo e se l’amministrazione regionale intende richiamare i social media manager dell’ente a un uso più istituzionale dei profili e meno personalistico», spiega ancora il capogruppo di opposizione, che aggiunge: “Magari scopriremo che è sufficiente per qualsiasi gruppo consiliare e/o consigliere regionale taggare le pagine social istituzionali per vedere condivisi i propri contenuti a tema turistico. Sarebbe decisamente curioso”. Siamo in campagna elettorale. Rovente, come il clima.