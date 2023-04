Proclamazione Exxx…Polzive!!! Confermate le anticipazioni sugli eletti al consiglio regionale Fvg. Attesa per Barbara Zilli. Novelli su Zanin per 14 voti. Complessa l’operazione degli eventuali ricorsi.

Alle 11 di stamattina, nella sala del Consiglio delle Autonomie Locali intestata a Ettore Romoli, Fedriga ha firmato il verbale di proclamazione a presidente della regione Friuli Venezia Giulia. L’ufficio centrale regionale era composto dall’ex Procuratore Generale di Trieste Dario Grohman (presidente), il magistrato Salvatore Daidone, i professori Serena Baldin e Dimitri Girotto; l’ex segretario generale del comune di Udine Carmine Cipriano e dal dott. Primo Perosa. Entrando nel merito dei lavori, l’ufficio centrale ha attribuito ai gruppi di liste collegati al candidato eletto Presidente il 60% dei seggi (Fedriga ha ottenuto il 68,75% superiore al 45% dei voti validi), ossia 29 seggi, compreso quello del presidente e ha attribuito agli altri gruppi di liste il restante 40% dei seggi, ossia 19 compreso Moretuzzo. L’ufficio, detratto il seggio già attribuito al candidato eletto Presidente, attribuisce ai gruppi di liste allo stesso collegate i 28 seggi spettanti così suddivisi: Lega Fvg 9; Fratelli d’Italia 8; Fedriga Presidente 8; Forza Italia 3; Autonomia Responsabile 0. Stesso discorso per la coalizione di Moretuzzo. L’ufficio, detratto il seggio già attribuito al candidato presidente eletto consigliere regionale, attribuisce ai gruppi di liste gli altri 18 seggi. Ossia: Partito Democratico Slovenska Skupnost 11; Patto per l’Autonomia 4; Movimento 5 Stelle 1; Alleanza Verdi Sinistra 1; Open Sinistra Fvg 1. L’ufficio ha attribuito uno dei seggi spettanti all’insieme di liste Partito Democratico/Slovenska Skupnost al gruppo di liste di Slovenska nella circoscrizione di Trieste. Fra le curiosità della ripartizione dei seggi, sono stati attribuiti a quoziente intero 36 seggi a fronte dei 45 spettanti ai gruppi di liste, non considerando il seggio già attribuito al gruppo di liste Slovenska Skupnost. Quindi l’ufficio centrale, dopo le divisioni per il totale dei voti validi, proclama eletti i seguenti candidati:

Trieste: Giuseppe Ghersinch (Lega); Michele Lobianco (Forza Italia); Claudio Gacomelli e Fabio Scoccimarro (Fratelli d’Italia); Carlo Grilli (Fedriga Presidente); Francesco Russo e Roberto Cosolini (Partito Democratico); Slovenska Skupnost (Marko Pisani); Giulia Massolino (Patto per Autonomia).

Gorizia: Antonio Calligaris (Lega); Diego Bernardis (LP); Diego Moretti e Laura Fasiolo (PD); Enrico Bullian (Patto).

Udine: Mauro Bordin, Barbara Zilli, Alberto Budai ed Elia Miani (Lega); Roberto Novelli (Forza Italia); Mario Anzil, Stefano Balloch ed Igor Treleani (Fratelli d’Italia); Mauri Di Bert, Moreno Lirutti e Edy Morandini (LP); Simona Liguori (Patto); Serena Pellegrino (Alleanza Verdi Sinistra); Francesco Martines, Massimilano Pozzo e Manuela Celotti (PD); Pompea Maria Rosaria Capozzi (5 Stelle).

Tolmezzo: Barbara Zilli (Lega); Stefano Mazzolini (LP); Massimo Mentil (PD).

Pordenone: Simone Polesello e Carlo Bolzonello (LP); Andrea Cabibbo (Forza Italia); Stefano Zannier e Lucia Buna (Lega); Markus Maurmair, Alessandro Basso e Cristina Amirante (Fratelli d’Italia); Marco Putto (Patto); Nicola Conficoni e Andrea Carli (PD); Furio Honsell (Open). In quanto agli eventuali ricorsi va detto che non valgono quelli “esplorativi” che verrebbero subito bocciati. Secondo i tecnici l’eventuale istanza deve essere necessariamente sostenuta dalla cosidetta “prova di resistenza”, che significa allegare elementi di prova raccolti nei rispettivi seggi. Poco prima della riunione era ventilata l’ipotesi di un ricorso della lista “Autonomia Responsabile” e di Giorgia Tripoli. Nulla di ufficiale, come per Zanin che si è visto superare da Novelli per 14 voti. Barbara Zilli ha 24 ore di tempo (ore 9 di domani) per decidere il seggio di appartenenza. L’orientamento pare essere quello di Tolmezo e pertanto via libera al bis di Maddalena Spagnolo.