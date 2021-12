PordenoneRibaltone Exxx…Polzive!!! Irrompe il caso Polimeni nel centrodestra. Il sindaco lo scarica. Salvataggio natalizio di ProgettoFvg e Forza Italia

Quando un caso sanitario diventa clinico-politico. Alessandro Ciriani, sindaco di Pordenone di Fratelli d’Italia é ai ferri corti col direttore dell’azienda sanitaria Polimeni. ProgettoFvg invece lo difende. Sul dirigente ormai le critiche piovono da tutte le parti. Il sindaco del comune capoluogo é stato costretto a riconoscere che, sindacati e centrosinistra avevano ragione a sollevare il polverone sul direttore. Dopo le critiche dei primari sull’atto aziendale, anche il primario di Rianimazione Thomas Pellis ha elencato una serie di criiticità allucinanti soprattutto nell’area di emergenza dell’ospedale. Il primario descrive “scene degne di un campo profughi” che si vedono nel pronto soccorso. Infrastrutture danneggiate, mancanza di personale medico e problemi in terapia intensiva. In periferia non va meglio: L’ospedale di Spilimbergo chiude i reparti fino al 10 gennaio per sopperire alle carenze organiche e organizzative dell’hub di Pordenone. Se questo è lo stato delle cose – scrive Giulio Bassutti di ProgettoFvg – con quale ottimismo guardare al futuro della nostra sanità territoriale?”. Va ricordato che Jo Polimeni, residente a Prato é un esponente di spicco della struttura sanitaria del PD Nazionale. Prima della sua nomina, firmata da Fedriga nel dicembre 2019 era stato direttore della sanità in Basilicata e non aveva raccolto grandi consensi. Il presidente dell’ordine dei medici chirurghi di Matera nonché assessore regionale alla sanità, accusava Polimeni di aver segnato il destino della sanità della Basilicata. Il consigliere regionale del PD, Roberto Cifarelli denunciava: “L’esperienza di Polimeni a Matera si è caratterizzata per aver destabilizzato tutto il personale e che ha avuto ripercussioni negative sui servizi sanitari per i cittadini”.

Nel gennaio di quest’anno il direttore del dipartimento di medicina dell’azienda Friuli Occidentale, Roberto Spaziante, aveva ribadito le accuse. Un disordine sanitario che si trascina ormai dall’estate scorsa e che è sfociato in una grande manifestazione di tutti gli operatori sanitari il 27 novembre scorso 〈a parte la CISL〉. I sindacati chiedevano risposte sulla carenza di personale infermieristico in una situazione di grave emergenza, assenza di personale pari a circa 200 unitá tra infermieri e oss. Catastrofe sanitaria. Oggi, malgrado l’intervento conciliante della coordinatrice di ProgettoFvg Elisa Palú (a Spilimbergo era scoppiato il finimondo), anche il sindaco di Pordenone Ciriani prende le distanze dal direttore. In questo caso, la crisi sanitaria va a sfiorare il piano politico. Fratelli d’Italia vuole scaricare il direttore, ProgettoFvg tende la mano a Forza Italia (Riccardi). La Lega non s’impiccia