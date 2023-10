PolverieraTriestina Exxx…Polzive!!! Il calcio scuote il Centrodestra. Il presidente Rosenzweig attacca il comune: “Ci sono difficoltà, vogliamo giocare al Rocco”. L’amministrazione Dipiazza aveva pagato tre pullman ai tifosi per la trasferta aggratis a Fontanafredda (Pn). Oggi vertice con Fedriga.

Sono sempre più difficili i rapporti fra il presidente della Triestina, Ben Rosenzweig e l’amministrazione comunale del sindaco Dipiazza. Al punto che ieri, in conferenza stampa, il patron ha reso noto: “La mancanza dello stadio potrebbe essere motivo di un nostro disimpegno”. Il clima è teso per via dei problemi di rizollatura del manto verde dopo il concerto dei Maneskin. “Abbiano avuto la sensazione di una mancanza di competenza nella vicenda”. Eppure l’amministrazione comunale, in occasione dell’ultima partita giocata in “casa” allo stadio “Tognon” di Fontanafredda (vinta per 4 a 1), si era anche sobbarcata la spesa del servizio per il trasporto dei tifosi da Trieste a Fontanafredda. Costo 3.660 euri. Paga Pantalone. Le ragioni di tanta generosità sono contenute in determina: “L’amministrazione Comunale ha deciso di dimostrare la propria vicinanza alla società sportiva U.S. Triestina Calcio ed alla sua tifoseria tramite l’affidamento di servizio di trasporto dedicato ai tifosi da Trieste allo stadio “Tognon” di Fontanafredda (PN) con spese a carico della scrivente Amministrazione”. Tutto questo per dimostrare che la maggioranza del sindaco Dipiazza “è pronta ad un dialogo ed al confronto costruttivo, considerato il costante impegno e la volontà dell’Amministrazione Comunale di essere al fianco della Triestina per il raggiungimento dei migliori risultati possibili. E per assicurare a giocatori e tifosi che lo stadio “Nereo Rocco” ritorni il prima possibile ad ospitare l’attività agonistica del club”. Purtroppo la generosità della giunta Dipiazza non ha convinto il presidente Rosenzweig che ha fatto capire di preferire un rapporto con Fedriga (che incontrerà oggi) che con Dipiazza.