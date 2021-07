PolverieraLignano Exxx…Polzive!!! Fanotto impallina Rodeano. Bosello: E’ fuori luogo ciò che ha detto. L’incastro sul nome del sindaco, rispunta il nome di Brini. Esclusivo

S’intravede la schermaglia per la scelta del candidato a succedere a Fanotto dietro l’attacco frontale del sindaco contro Emanuele Rodeano. L’esplicitazione è apparsa oggi sul Messaggero Veneto, clamorosa e diretta. Tutto nasce dalla denuncia-provocazione che il presidente della Lisagest aveva lanciato ieri in rete. La spiaggia di Sabbiadoro trasformata in un bordello notturno senza alcun controllo, una «Pentecoste lunga tutta l’estate» per dirla col responsabile della Lega locale Bosello. Dal canto suo, il presidente ammette che con le risorse a disposizione non è in grado di impedire l’ingresso di estranei e nemmeno i danneggiamenti. Ma i clienti, con quello che sborsano, non sono contenti e il sindaco scarica le responsabilità su Rodeano. Dice Fanotto: «La gestione di quella porzione di spiaggia è di sua competenza, dovrebbe investire di più in addetti alla sicurezza, altri suoi colleghi – puntualizza il sindaco – lo hanno fatto…». Un attacco in piena regola, imprevisto, e che arriva a pochi mesi dalle elezioni. Va da sé che il contesto cui vengono registrate le scintille, assume un valore politico altissimo. Non c’erano dubbi sul fatto che Lega, ProgettoFvg e alcune formazioni vicine al civismo peninsulare avessero anticipato i tempi e calato il nome di Rodeano come possibile candidato. Fanotto ha fatto capire che così non sarà, almeno per ora. Le carte sono intestate a lui, ed è lo stesso Bosello ad ammetterlo: «Sicuramente il nome indicato da un sindaco uscente sale nel borsino elettorale, tuttavia – rileva il segretario della Lega locale – il sindaco non si esprime sul futuro, non so cosa frulli nella sua testa. Per me, quello che ha detto su Rodeano è fuori luogo. La Lega che io rappresento – ribadisce il segretario locale – non ha posto pregiudiziali su altri nomi, se c’è qualcuno che ha altre proposte si faccia avanti». Un caso paradigmatico del cortocircuito che sta colpendo alcuni comuni pronti al voto a ottobre 〈Latisana e San Giorgio〉 e che ancora non hanno trovato la quadra. Ovviamente, nella polveriera Lignanese riprende quota l’opzione Brini molto gradito a Progetto Fvg dell’assessore Sergio Bini. In ogni caso, Fedriga presidente, garante della coalizione, e Dreosto segretario Lega, sperano che la soluzione venga trovata autonomamente, sul posto, senza la necessità di un intervento da parte dei vertici regionali.

Tornando alla Lisagest, dove nel sito ufficiale non hanno ancora sostituito il nome di Gasparin con quello di Fatigati, la società è amministrata da un consiglio composto da nove amministratori nelle persone di: Emanuele Rodeano (presidente), Loris Salatin (vice-presidente), Lucio Gomiero, Enrico Guerin, Angelo Valvason 〈sindaco ff di Latisana〉, Luca Fatigati 〈al posto di Gasparin, dimissionario causa caso magliette Kursaal〉, Franco Gaiarsa, Luigi Sutto, Alessandro Del Zotto (consiglieri). Per il 51 per cento è una società pubblica in mano ai comuni di Lignano, Latisana, Marano e Precenicco assieme a Promoturismo e Camera di Commercio di Udine Pordenone. Le quote dei privati (49%) sono possedute per la maggior parte da Andretta, Ardito di Lignano Pineta spa e Pozzo della SIL di Riviera. Il Responsabile per la sicurezza è l’Ingegnere Brunetto Filigoi.