PalmanovaTradita Exxx…Polzive!!! Martines manovra il codardo Tellini: No a confronti pubblici. La Pro Palma usata dal centrosinistra per scopi elettorali. Il dossier finisce sul tavolo Regionale.

Giuseppe Tellini, candidato sindaco pilotato dal ducetto uscente, rifiuta il confronto pubblico col suo avversario Antonio Di Piazza.

Un candidato sindaco della città la cui storia si identifica col motto “Palma alle armi” che non è disposto a lottare per le sue idee, o è un codardo o le sue idee non valgono nulla 〈cit〉. Palmanova Tradita.

In questo contesto spunta il sospetto che dietro il clamoroso rifiuto di un candidato sindaco a esporre il proprio programma in un dibattito pubblico ci sia ben altro. La questione è seria e va ad incrociare la brutta pagina dell’associazione Pro Palma, una compagine che, nel 50esimo anniversario di attività, finisce stritolata dal vortice di presunti illeciti compiuti dai sodali del ducetto Martines che hanno piegato l’associazione, “apolitica e apartitica”, ai suoi voleri. Dopo che su queste pagine sono stati dettagliati i magheggi compiuti in questi ultimi 6 mesi, i probiviri hanno inviato un copioso dossier al Comitato Regionale delle Pro Loco. Nel documento i delegati al controllo prendono spunto dal fatto che all’organo è stato negato il controllo e reso impossibile decidere sulle violazioni allo statuto riportate nel documento, fra cui: “…movimenti contabili non chiari, e gestione personale dell’Ente non trasparente”. Alcuni soci avrebbero auspicato la necessità di segnalare alla magistratura ordinaria l’attività degli ultimi 6 mesi. Inoltre il collegio dei Probiviri rileva altresì fatti accaduti “extra statuto”, segnatamente un’assemblea straordinaria indetta il 27 luglio scorso dal presidente Nicola Fiorino in cui sarebbe stato eletto un nuovo consiglio direttivo sotto la direzione del dimissionario presidente 〈Il 21-7-2021 si erano dimessi 3 consiglieri e la segretaria Tiziana Ciaccia〉. Sarà la stessa segretaria dimissionaria Ciaccia a segnalare al collegio dei Probiviri che sul sito ufficiale della Pro Palma era stata pubblicato il nuovo organo di amministrazione 〈vedi foto〉 malgrado sia convocata l’assemblea per il rinnovo organi sociali il 20 settembre.

Nella “furbetta” assemblea del 27 luglio è stato fatto fuori il vice presidente Luca Musuruana in favore di Giovanni Minchella.

Ma la conferma che la Pro Palma è stata trasformata in uno strumento elettorale del capolista e ducetto locale Martines, si ricava dal nome consigliere inserito nel direttivo eletto furbescamente il 27/7. Si tratta di Giovanni Gabassi candidato consigliere comunale nella Lista Martines. E’ questo uno sfregio scandaloso che la sinistra terzomondista locale compie sulla città stellata. Palmanova infetta, Sinistra malata.