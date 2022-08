OrticelliPatuanelli Exxx…Polzive!!! Il ministro grillino nelle grazie di Conte. E’ uno dei 18 capilista scelti dal leader del movimento.

Per un parlamentare che se ne va (De Carlo), ce n’è uno che ha la certezza di ritornare in Parlamento. E’ il ministro dell’agricoltura, il triestino Stefano Patuanelli. Scrive Repubblica: “Domani è il giorno delle parlamentarie del M5S riservate agli iscritti. Ed è anche quello in cui si saprà chi sono i 18 candidati capilista scelti direttamente da Giuseppe Conte, personalità interne ed esterne al partito che, con ogni probabilità, saranno elette. Sui nomi c’è riserbo assoluto, ma verosimilmente verranno inseriti i quattro vice del presidente del partito (Riccardo Ricciardi, Michele Gubitosa, Mario Turco e Alessandra Todde; non Paola Taverna che ha raggiunto il limite di due mandati), il ministro dell’Agricoltura Stefano Patuanelli, la ex sindaca di Torino Chiara Appendino. Altri papabili: i capigruppo di Camera e Senato, Francesco Silvestri e Mariolina Castellone; i parlamentari uscenti Ettore Licheri e Vittoria Baldino. E poi, per la quota società civile, da giorni si parla di Federico Cafiero de Raho, ex procuratore nazionale Antimafia; del presidente dell’Inps Pasquale Tridico; di Dario Vassallo, fratello di Angelo, il sindaco di Pollica ucciso nel 2010. Ci potrebbero essere anche un paio di imprenditori del sud Italia”. E’ stato reso noto lo slogan della campagna elettorale:

“Dalla parte giusta, cuore e coraggio per l’Italia di domani”.