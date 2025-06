Ordini&Disordini Exxx…Polzive!!! Il cratere sanità si allarga. Il presidente dell’ordine delle professioni sanitarie fa roteare il bisturi: “Inaccettabile la riduzione dei servizi sanitari nell’isontino”.

Nell’isontino la sanità sta subendo un declino spaventoso segnalato dai cittadini, dalle sigle sindacali di UilFpl eNursind e oggi dall’Ordine delle professioni infermieristiche che, attraverso il suo presidente Erik Laurencic rende noto: « Difendiamo la sanità dell’Isontino». Come presidente dell’Ordine Professioni Infermieristiche, sento la responsabilità di prendere posizione sulla difficile situazione sanitaria che sta attraversando il nostro territorio. La riduzione dell’attività chirurgica e dei posti letto nei reparti di Medicina è un problema grave che richiede un’immediata attenzione da parte delle istituzioni e dei sindacati. Noi, come Ordine Professioni Infermieristiche, siamo al fianco dei nostri professionisti che lavorano con dedizione e competenza negli ospedali del territorio. Riteniamo che la riduzione dei servizi sanitari sia inaccettabile e che sia necessario trovare soluzioni concrete per tutelare la salute dei cittadini e valorizzare il lavoro dei nostri professionisti».

Il presidente Laurencic chiede:

“L’Attivazione di un tavolo istituzionale e sindacale per affrontare l’emergenza sanitaria nell’Isontino, coinvolgendo anche le amministrazioni comunali.

Valorizzazione dei professionisti sanitari, garantendo loro condizioni di lavoro adeguate e risorse sufficienti per svolgere il loro lavoro con qualità e competenza.

Tutela della salute dei cittadini, garantendo l’accesso a servizi sanitari di qualità e tempestivi.

Siamo convinti che, lavorando insieme, possiamo trovare soluzioni concrete per difendere la sanità dell’Isontino e valorizzare i nostri professionisti.