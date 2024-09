OmicidioTulissi Exxx…Polzive!!! Ginepraio giudiziario sul caso di Manzano: Annullata la sentenza-bis a 16 anni del Tribunale di Venezia contro Calligaris. Chi hasparato a Tatiana?Attesa per la nuova sentenza del secondo appello.

Una vicenda giudiziaria interminabile, densa di inaspettati colpi di scena, come quello di ieri. Chi ha sparato a Tatiana Tulissi nella casa di Manzano l’11 novembre del 2008? La Cassazione, per la seconda volta, ha annullato la sentenza emessa nei confronti di Paolo Calligaris: cancellati i 16 anni di reclusione e i 450.000 euro di provvisionale comminati nel dicembre scorso. La vicenda giudiziaria ha inizio il nel 2019 quando il Tribunale di Udine aveva condannato l’imprenditore Calligaris a 16 anni e 450.000 euro. Ma nel 2021 la Corte d’assise d’appello di Trieste lo aveva assolto. Successivamente, nel 2022, la Cassazione aveva annullato il pronunciamento, ordinando un nuovo giudizio a Venezia, che si era concluso con una sentenza e la conferma di colpevolezza. Il penalista Alessandro Gamberini, che difende Calligaris con i colleghi Rino Battocletti e Cristina Salon, aveva annunciato il ricorso alla Suprema Corte già nell’immediatezza della condanna pronunciata nel capoluogo veneto alla fine del 2023. Gamberini lamentava le modalità con cui si era svolto il processo: “celebrato frettolosamente e a porte chiuse nonostante l’imputato avesse chiesto di poter esercitare il proprio diritto di essere giudicato in forma pubblica. Volevamo che la corte acquisisse il fascicolo intestato a Luigi Carta”. Il soggetto conosciuto come “Lupo solitario”, il rapinatore sardo che era stato indagato a Udine per l’ipotesi che fosse il responsabile di alcuni assalti alle ville del Friuli e quindi pure dell’omicidio Tulissi. Per i giudici lagunari si è trattato di un femminicidio per motivi personali. Il sostituto procuratore generale Pasquale Mazzei aveva chiesto la conferma della condanna, così come la parte civile rappresentata dall’avvocato Laura Luzzatto Guerrini. Ma i difensori dell’imputato si sono opposti a quella conclusione: ieri Gamberini ha parlato in aula per due ore. Ora si attende il bis dell’appello-bis.