NogaroMilitare Exxx…Polzive!!! Nella friulanissima San Giorgio si costruisce la più grande nave per attività di soccorso della flotta della Marina Italiana. Dovrà svolgere attività militare e civile.

La zona industriale di San Giorgio di Nogaro (Ud) è apprezzata non solo dai grandi industriali internazionali ma anche dalla Marina Militare Italiana che ha affidato al cantiere “Cimar” del gruppo T.Mariotti (Genova Industrie Navali) la costruzione di una nuova nave che sarà impiegata anche per scopi militari. Come si legge sulla rivista specializzata “Shippingitaly.it”, la costruzione è già a buon punto. Quindi, dopo che è sfumato il progetto dell’acciaieria, l’area di San Giorgio di Nogaro (Ud) si riscatta diventando favorevole alla costruzione di armi da guerra di altissima specializzazione: “Inizia a prendere concretamente forma a San Giorgio di Nogaro (Udine), presso il cantiere Cimar del gruppo T. Mariotti (Genova Industrie Navali), lo scafo di Nave Olterra, la nuova costruzione commissionata dalla Marina Militare Italiana che avrà capacità di soccorso per i sommergibili sinistrati e supporterà attività subacquee sia militari che civili, costituendo un riferimento per la dimensione subacquea del dominio marittimo”. Recentemente il Direttore Ammiraglio Ispettore Capo Giuseppe Abbamonte, ha visitato, accolto dal presidente di T. Mariotti Marco Bisagno e dal team di progetto SDO SuRS (Special Diving Operations – Submarine Rescue Ship), lo stabilimento dove è in corso la costruzione dello scafo di Nave Olterra, destinata a sostituire Nave Anteo”.

«I lavori sono iniziati nell’aprile 2023 e sono in pieno svolgimento grazie anche al fondamentale impegno delle maestranze del cantiere – ha fatto sapere T. Mariotti. Tra le pregiate installazioni già realizzate vi sono i basamenti delle imponenti gru, il foro del moon pool, l’area per gli assetti diving, e il ponte per le operazioni di soccorso sommergibili».

“La nave, unica nella flotta della Marina Militare, è dotata, fra gli altri sistemi di elevata e peculiare specializzazione, di un sistema di propulsione Integrated Full Electric Propulsion (Ifep), cruciale per il mantenimento della posizione in mare (DP3)”. Il completamento della porzione di scafo galleggiante è previsto per luglio 2024, con trasferimento a Genova entro ottobre 2024 e varo previsto per luglio 2025. In Friuli, dopo le caserme, le navi militari.