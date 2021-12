Natale Tragico in Friuli: 3 morti

Vigilia di Natale tragica per 2 gravissimi incidenti che sono costati la vita a 3 persone.

Nel pomeriggio di ieri sulla pista di motocross di Aquileia é morto il trevigiano Marco Celotto un ragazzo di 24 anni mentre stava provando una nuova moto.

Verso le 19 a Ronchis di Faedis, in seguito all’incontro fra due autovetture, due coniugi hanno perso la vita nello schianto. Si tratta di un uomo di 78 anni, Giovanni Moratti, nato a Muzzana, e una donna di 73 anni, Maria Grazia Rigattieri, nata a Ferrara, entrambi residenti a Udine, in via Bariglaria, sono morti sul colpo.