MungituraCarnica Exxx…Polzive!!! A Forni di Sopra piovono i bonus agli amici della “Lista Idro” del neo sindaco Coradazzi. Assegnate due nuove posizioni organizzative: costo 50mila euri. Paga Pantalone fornese.

La sbornia elettorale della coalizione “Idroelettrica” (Forni da Vivere e Forni Futura) che ha sostenuto e portato alla vittoria il candidato sindaco Iginio Coradazzi non è ancora stata smaltita. La ragnatela di interessi in gioco comprendeva un perimetro ampio che teneva dentro i vertici della Cooperativa (presidente e amministratori) e dipendenti comunali (ex) che, a vario titolo, erano coinvolti nell’avventura. Le promesse elettorali vanno mantenute e, sindaco e nuova giunta, provvedono. Nella delibera del 12 luglio scorso è stato conferito all’assessora Patrizia Pavoni (lista Forni da Vivere) l’incarico e la responsabilità degli uffici e dei servizi dell’Area Economico-Finanziaria. Si tratta di una Posizione Organizzativa che pesa sulle casse del comune per circa 10-15mila euri/anno. Le deleghe sono strategiche per le prospettive della calotta “Idro”. Alla Posizione Organizzativa intestata alla Pavoni spetteranno tutti i compiti di carattere gestionale dell’amministrazione comunale. Inoltre, visto che per il neo sindaco Coradazzi l’ente pubblico è una mucca da mungere, con decreto di suo pugno è stata conferita all’ing. Anna Clerici la titolarità della Posizione Organizzativa e quindi l’incarico di responsabile dei seguenti servizi: Servizi Tecnici e Servizi Tecnici Manutentivi del comune di Forni di Sopra, fino al 30 giugno 2025; il trattamento economico accessorio spettante al predetto titolare di posizione organizzativa sarà definito con separato atto del competente Ufficio. Oltre 20mila euri/anno. A titolo di informazione, va aggiunto che nella passa amministrazione il responsabile dei servizi tecnici del comune era il sindaco Marco Lenna che era stato incaricato nell’ufficio per non pesare sulle casse dell’amministrazione. Complessivamente un risparmio di circa 50mila euri/anno. Con Coradazzi la musica cambia e la mungitura ha preso il via dopo il 10 giugno. In meno di una settimana sono state assegnate ben due nuove Posizioni Organizzative: Anna Clerici e Patrizia Pavoni. Spremitura carnica, paga pantalone.