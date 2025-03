MultometroManicomio Exxx…Polzive!!! Chi sono i responsabili della pubblicazione? La UilFpl presenta una denuncia in Procura di Udine in difesa degli agenti esposti a gravi rischi per la loro sicurezza e dignità professionale. Alcuni hanno già ricevuto minacce. Li tuteliamo.

Finisce in Procura la vicenda del “multometro” che ha coinvolto il Comando della Polizia Locale di Udine. Lo rende noto il sindacato UilFpl attraverso il segretario generale fvg Stefano Bressan.

“La UIL FPL del Friuli Venezia Giulia, in rappresentanza degli agenti della Polizia Locale, ha presentato un esposto alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Udine per denunciare la diffusione illecita di una lista interna del Comando della Polizia Locale di Udine, denominata informalmente “multometro”. Tale documento, destinato esclusivamente ad uso amministrativo interno, è stato diffuso impropriamente sui media locali e nazionali, esponendo gli agenti a gravi rischi per la loro sicurezza e dignità professionale. La pubblicazione non autorizzata di questa lista – ricorda Bressan – ha generato un clima di tensione, mettendo a repentaglio la sicurezza degli agenti e compromettendo il sereno svolgimento delle loro funzioni. Alcuni agenti hanno già ricevuto minacce e offese, sia sui social media che nella quotidianità lavorativa. Questo non è accettabile e richiede un’azione immediata. L’esposto presentato alla Magistratura evidenzia possibili violazioni di legge, tra cui la rivelazione e utilizzazione di segreti d’ufficio (art. 326 c.p.), la diffamazione (art. 595 c.p.), nonché la violazione della normativa sulla protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 – GDPR e D.lgs. 196/2003). La UIL FPL FVG chiede dunque che vengano individuati i responsabili della fuga di informazioni e adottate misure idonee a tutelare la professionalità e l’incolumità degli agenti coinvolti. In un momento storico in cui la sicurezza urbana e il ruolo della Polizia Locale sono fondamentali per la tutela della cittadinanza, non possiamo permettere che episodi del genere minino la fiducia nei confronti di questi operatori. Ci aspettiamo che la Magistratura faccia chiarezza su questa grave vicenda e che si adottino provvedimenti per evitare che simili episodi possano ripetersi. La UIL FPL FVG continuerà a seguire con attenzione l’evolversi della vicenda, riservandosi di intraprendere ulteriori azioni a tutela dei lavoratori coinvolti”.