MeloniTrecartoni Exxx…Polzive!!! La presidente imita il Saro friulano dei tempi d’oro: controllare due partiti, Lega e BenitoRemix. Il retroscena per costringere Salvini al passo indietro e mettere Fedriga alla guida del Carroccio. Resoconto da “Il SecoloXIX”.

A cavallo fra gli anni novanta e duemila, Saro era il dominus del consiglio regionale, governava due partiti: la Lega di Beppino Zoppolato e Forza Italia dilaniata dalle lotte intestine fra Antonione, Romoli e il treccartaro da Martignacco. Era il terreno preferito dell’ex senatore agevolato da un sistema elettorale proporzionale che favoriva l’ingovernabilità e l’instabilità. E non c’erano i vincoli di mandato. Ma a Saro interessava il potere, quello che gli è sfuggito con “ProgettoFvg” di Bini e che ora tenta di riconquistare inseguendo il fascistoide Vannacci (Saro aveva sempre contestato i partiti-caserma…). Vent’anni dopo la prassi sahariana viene seguita nientemeno che dalla presidente del consiglio Giorgia Meloni. Ed ha come obiettivo la Lega. Lo rivela oggi il quotidiano “Il SecoloXIX” di Genova che riporta:

«Si sentono spessissimo e potrebbero dire che lo fanno perché lo impone il ruolo, lei presidente del Consiglio, lui presidente della Conferenza Stato-Regioni. Ma, a quanto pare, Giorgia Meloni e Massimiliano Fedriga hanno anche avuto tempo e modo di parlare di politica, e più nello specifico della crisi della Lega di Matteo Salvini. A Pordenone, due settimane fa, i due si sono visti a margine della firma per i patti di coesione tra Regione Friuli-Venezia Giulia e governo (…). Secondo quello che riferiscono fonti di Fratelli d’Italia, nel confronto con la premier il governatore leghista si è lasciato andare a un commento. Questo: «La linea scelta da Salvini non sta pagando sui nostri territori». Fedriga è uno dei colonnelli della Lega, più volte indicato come uno dei possibili successori del segretario, ormai in continua emorragia di consensi. Una frana che non si ferma più e che nasce nelle spiagge del Papeete, la Waterloo romagnola che ha segnato politicamente Salvini nel 2019. Nel suo orizzonte, Fedriga, almeno nel breve, non vede questo incarico. Troppo forte ancora la componente salviniana con cui il leader si è imbullonato anche a livello locale. E il governatore sa che potranno essere solo le Europee a segnare il destino di un partito che era nato con il sogno del Nord e del federalismo, e che invece è diventato il capofila dell’internazionale nera, con il paradosso che gli eredi del neofascismo ora sono i conservatori che flirtano con i Popolari, mentre la Lega si è accasata nel gruppo Identità e Democrazia con xenofobi, tedeschi in odore di neonazismo, nazionalisti che minimizzano su Vladimir Putin e l’invasione dell’Ucraina. Fedriga, come il veneto Luca Zaia, altro governatore silente che aspetta le urne per certificare l’epilogo politico di Salvini, non crede che andando più a destra si riconquistino i voti perduti (…). Meloni non vuole forzare. Dissimula una coesione nella coalizione di centrodestra che esiste come calcolo cinico, per evitare contraccolpi sul governo, ma è pura finzione se calata nella lotta per il consenso. La premier ha dato mandato di non rispondere ai controcanti e ai distinguo quasi quotidiani di Salvini. Gli toglie, però, uno dopo l’altro, tutti gli argomenti, tutti i campi dove tenta ogni volta di spostare la battaglia politica. Osserva il disfacimento del vicepremier leghista, senza troppo favorirlo, mentre vede crescere i malumori e sente raccontare di parlamentari scontenti che assumono pose correntizie. Salvini è un capo indubbiamente indebolito e lo provano anche alcuni episodi poco noti. Uno lo raccontano sempre dentro FdI. Risale ai giorni complicati delle proteste dei trattori, che inferociti prendono d’assalto Bruxelles e assediano Roma, attorno alla metà di febbraio. Il leghista ne approfitta per scatenarsi contro l’Europa dei mille vincoli e di sovrastare le critiche ingentilite di Fratelli d’Italia e di Meloni (che un tempo, invece, avrebbe indubbiamente assunto gli stessi toni di Salvini). In quei giorni il governo si sta scervellando per trovare un compromesso tra le richieste degli agricoltori – che rappresentano una fetta importante di elettorato di riferimento della destra – e le casse impoverite dello Stato. L’idea è di reinserire l’esenzione dall’Irpef agricola, che esisteva fino al dicembre scorso, ma con un tetto». E qui matura un altro sbrego con Salvini. Quello del vice Giorgetti che firma l’emendamento, andando contro Salvini, e preferendo le ragioni di bilancio e di governo, a quelle di partito». All’interno della Lega il gesto viene considerato “un problema politico serio”.