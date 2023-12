ManovraFvg Exxx…Polzive!!! Nella finanziaria record da circa 6miliardi s’infila la caccia al cinghiale: La Lega impegna 200mila euri per l’abbattimento dei maiali selvatici. 100 euri per ogni femmina colpita, 20 per il maschio.

Andrea Cabibbo, capogruppo di Forza Italia (conferenza stampa degli azzurri oggi alle 13.30 a Trieste), la definisce «una manovra imponente, responsabile, coerente, che sfiora i 5 miliardi e 700 milioni, con un saldo positivo di oltre 600 milioni di euro rispetto allo scorso anno». Un fiume di danaro impressionante cui i consiglieri regionali sono impegnati in questi giorni a trovare il suo destino. E’ la giostra degli emendamenti che ogni rappresentante presenta in aula come forma di ringraziamento rivolta al proprio elettorato. Fra i tanti documenti presentati c’è anche quello dei consiglieri leghisti Lucia Buna (pordenonese) ed Emanuele Ferrari (Forni Avoltri). Si tratta di un emendamento aggiuntivo all’articolo 8 relativo alla “Salute e Politiche Sociali” dove i due consiglieri “in considerazione della necessità di ridurre il rischio di introduzione e diffusione della Peste Suina Africana sul territorio regionale (Fvg) chiedono di autorizzare l’amministrazione regionale a concedere ai cacciatori un contributo massimo di 100 euri per ogni capo femmina e di 20 euri per il maschio di cinghiale adulto, abbattuto nell’anno 2024. I territori comunali oggetto della misura, saranno stabiliti dal Direttore del servizio prevenzione e sicurezza alimentare. Per le finalità contenute nell’emendamento, ridurre il rischio di diffusione della peste suina africana, è autorizzata una spesa di 200mila euri.