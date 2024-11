MakeAmericaGreatAgain Exxx…Polzive!!! Elezioni USA, “The Donald” verso un incredibile vittoria. Il commento dei supporter friulani: “Siamo tornati, cazzo!”. Gli americani se ne sbattono delle paturnie “fasciste” e votano per chi c’ha il grano. Harris si ferma a 205 grandi elettori, Trump 230.

Chiusi i seggi, è in corso lo spoglio in tutta l’America per la sfida storica. La battaglia decisiva negli swing states per la Casa Bianca.

Anche il secondo va a Donald Trump. Dopo il North Carolina, il candidato repubblicano si è aggiudicato anche la Georgia, conquistando altri 16 delegati. Interessante notare che le “Pennsylvania” del passato, L’Ohio e la Florida oggi sono colorate di rosso. Poco fa, alle sei ora italiana, arriva la conferma dell’assegnazione del North Carolina è stata accolta da applausi, boati e grida “Usa,”Usa” al party organizzato da Elon Musk a Palm Beach, in Florida. Reazione opposta al quartier generale di Harris, dove è calato il gelo tra la folla. Alcuni gruppi sembrano intenzionati ad andarsene, perché non è chiaro se e quando la candidata democratica parlerà ai suoi sostenitori. Kamala Harris ha vinto in Virginia e New Mexico, secondo quanto riporta l’Associated Press. Si tratta di due Stati la cui vittoria per i Democratici era considerata scontata: il New Mexico assegna 5 grandi elettori, la Virginia 13: ora a Harris sono attribuiti nel complesso 205 grandi elettori, contro i 230 di Donald Trump.

Il patron di X Elon Musk assieme a Donald Trump durante lo spoglio del voto lo indica come il nuovo “amministratore delegato” e Musk come “chief technology officer” del Paese. Un riferimento anche al ruolo che Trump ha promesso di voler ritagliare per il magnate d’origine australiana nella prossima amministrazione Usa.