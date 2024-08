LignanoSpazzoliamo Exxx…Polzive!!! Sgomberate le casette galleggianti abusive di Marina Uno. La “LignanoPinetaSpa” le affittava ai turisti a 350 euri a notte. Ospiti costretti a smammare.

Lignano liberata dagli squali. Anni di battaglie e di segnalazioni del consigliere comunale Alessandro Santin, hanno dato i loro frutti. La LignanoPinetaSpa affittava ai turisti case galleggianti nei pressi della foce del Tagliamento. Tutti sapevano e, per un tacito accordo fra le granitiche corporazioni locali, nessuno segnalava. Chi ha capito che l’attività di albergaggio in un’area destinata al transito delle imbarcazioni era abusiva è stato Santin. Dopo le ordinanze del Tar e del Consiglio di Stato che davano torto alla “LignanoPinetaSpa”, ieri sono inziate le operazioni di sgombero di una decina di casette che i proprietari avevano trasformato in hotelleria. Lignano liberata. E il consigliere comunale fa sapere:

«Il Consiglio di Stato ha confermato il dispositivo emesso dal TarFvg: le houseboat non sono in regola… vanno rimosse. Sono stati fatti sgomberare i clienti e rimosso le casette galleggianti. I cittadini hanno assistito ad uno show patetico dove per anni un soggetto privato è stato trattato con i guanti di velluto mentre altri vengono quotidianamente presi a schiaffoni. E da ultimo ci sono autorità enti pubblici e forze dell’ordine che ne escono malissimo e rischiano di perdere credibilità e la fiducia dei cittadini perché sulla vicenda erano stati avvisati numerose volte anche nelle sedi istituzionali. “Lignano crescita e sviluppo” non ce l’ha con le imprese che investono, anzi, e’ disposta a schierarsi al loro fianco, ma troppo spesso, sono ostacolate da una burocrazia farraginosa e ottusa e da funzionari astiosi e spesso politicizzati e ostili. Auguro a Giorgio Ardito (titolare di “LIgnanoPinetaSpa”) di risolvere il suo contenzioso con la Regione e di vincere, ma gli raccomando di seguire le indicazioni che i nostri genitori ci hanno sempre dato, tra cui sicuramente anche il suo: Se subisci una sentenza ostile al tuo lavoro o un’ordinanza dirigenziale contraria, la devi rispettare e poi la impugni. E se la vinci chiedi i danni». “LignanoLiberata”.