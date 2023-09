LignanoBaccano Exxx…Polzive!!! A Pineta scoppia la guerra delle associazioni di categoria. Confesercenti apre la campagna per il rilancio di Lignano. Confcommercio celebra il suo presidente da più di 20 anni.

Al capolinea il monopolio di Confcommercio in Alto Adriatico. Malgrado le annose lamentele dei titolari delle attività commerciali verso i concessionari delle spiagge di Riviera e Pineta in merito ai discutibili servizi con turisti abbandonati a loro stessi, allo stato delle infrastrutture, alla disinvolta e personalissima gestione degli orari di apertura e chiusura degli uffici…, molti operatori della città stanno abbandonando l’ormai faticosa Confcommercio per traslocare nella più brillante Confesercenti. Evidentemente oltre 20 anni di presidenza provinciale del settantenne Giovanni Da Pozzo (dal 2002 in carica e in scadenza nel 2025!!) si fanno sentire e la ruggine sta aggredendo poco per volta l’agibilità del l’associazione. Pertanto i lignanesi, non stanno ad aspettare il tolmezzino, si tirano sù le maniche e ieri sera hanno organizzato un incontro sul tema: “Rilanciare Lignano Pineta e Riviera attraverso un importante piano di riqualificazione”. Vi hanno partecipato il vicesindaco Manuel La Placa, l’assessore alle attività produttive Liliana Portello e l’assessore Flavio Prati. Il presidente della Confesercenti Lignano, Matteo Battiston e la presidente della neonata Assohotel provinciale Chiara Zilli. Emerse le criticità di questi ultimi anni e la volontà di contribuire alla realizzazione di un nuovo e positivo cambiamento. E’ stato messo in evidenza il degrado delle aree, e la necessità di migliorare i servizi di trasporto e sollecitare i concessionari ad una migliore qualità del servizio in spiaggia. Le richieste verranno ufficializzate attraverso una relazione che gli operatori presenteranno l’amministrazione comunale e alla quale ogni assessore per la delega di competenza dovrà dare risposta. In un anno la compagine ha raccolto olre un centianio di iscritti e, a giudicare dalla vivacità del gruppo, sono destinati rapidamente ad aumentare. Per quanto riguarda Confcommercio sembra che qualcuno si sia svegliato dal torpore, poiché è stato organizzato un incontro autopromozionale in Terrazza a mare (in gestione agli amici della Lisagest dell’amico Rodeano), sulle novità del prossimo bando regionale denominato “Contributo a Fondo Perduto” che si terrà mercoledì 20 settembre. Uno spot clamoroso per Confcommercio in quanto le domande dovranno passare tutte per l’associazione che fa capo al presidente Da Pozzo, esperto in deroghe a statuti che gli hanno consentito di restare in groppa dal 2002. Il suo mandato scade nel 2025. Quandi avrà 70anni e aspirerà a ricandidarsi. Taglierà così il traguardo dei 23 anni da presidente, quasi lo stesso periodo di tempo dell’incarico che ricopre in Camera di Commercio. Lignano cambia, il presidente di Confcommercio è ancora lì.