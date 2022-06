Mentre negli altri comuni la percentuale di votanti é drammaticamente in calo, a Lignano il dato sulle amministrative é in controtendenza. Alle 16 di questo pomeriggio nell’unico seggio di via Annia, gli elettori che si sono recati alle urne sono circa il 40%. Un dato molto alto se confrontato con quello degli altri comuni che non supera il 20/22%. Impressionante la coda (le sezioni sono 5) che, fin da stamattina si é formata all’ingresso della scuola primaria di via Annia. Lignano volta pagina.