LiberoMartello Exxx… Polzive!!! Il quotidiano di Sallusti tira un doloroso schiaffo a Fedriga: “Finanzia chi dá del nazista alla Lega”.

Un siluro potente contro Fedriga, proprio il giorno della presentazione della nuova giunta, arriva dalla stampa amica per mezzo del direttore di Libero Sallusti

Il presidente friulano, per far conoscere le bellezze del Friuli, sceglie i giornali che lo attaccano ogni giorno: La Stampa e Repubblica. La prima pagina del giornale diretto da Molinari di ieri ne era un esempio: le manchettes di “Io sono Friuli Venezia Giulia” erano conficcate sopra un titolo devastante per la destra: “La difesa della razza” riguardo al caso Lollobrigida. Oggi il direttore di Libero con un fondo velenoso in prima pagina attacca senza mezze parole il presidente friulano:

“(…) due quotidiani di sinistra che hanno avuto l’onore di essere stati comperati interamente dal presidente di quella regione, il leghista Massimiliano Fedriga. Per un giorno tutta la pubblicità dei due giornali é stata pagata da Fedriga per mettere in vetrina i propri gioielli. Parliamo di centinaia di migliaia di euri che il governatore leghista ha gentilmente riversato nelle casse dei due giornali che più di altri s’impegnano quotidianamente nel fare passare le regioni governate dalla destra del partito di Fedriga e del suo capo Salvini come dei pericolosi razzisti, dei buzzurri, indegni di governare i nostri territori. In altre parole la Lega di Fedriga finanzia e foraggia la stampa di sinistra. A noi – conclude serafico Sallusti – nessuno ha chiesto nulla, neppure un preventivo. Sa che le dico? Caro Fedriga non abbiamo bisogno dei suoi soldi, ma la prossima volta che avrà bisogno di una marchetta o di una difesa d’ufficio dagli attacchi di Repubblica o La Stampa, la prego non alzi il telefono con noi come d’abitudine”.