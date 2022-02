LetameFriulano Exxx….Polzive!!! Revocato il bando per direttore Net. La presidente si autocandida e conferma l’incapacità di Fontanini: “Abbiamo toppato”. A Udine c’è troppo clamore mediatico. Ma va?

I candidati per un posto di direttore generale della Net erano 13 ma la società cui la presidente De Marco aveva affidato l’incarico di selezionare gli aspiranti (Quadra Research srl) si era dimenticata del 14esimo. Tutto da rifare. Paga Pantalone, 14 mila euri. Una selezione per direttore generale della tormentata Net istruita male e finita peggio. Errori pagati dai contribuenti compresi i tre commissari mille euri a testa per l’inutile verifica: Nassimbeni, Dainese e l’amico direttore del Cafc Battiston. Di solito i commissari, vedi concorsi pubblici, sono pagati 300euri. Ma a Udine, come ha ricordato il consigliere Enrico Bertossi, il “grano” gira a manetta e quindi si spreca. Tuttavia i 58 comuni soci della spa iniziano a preoccuparsi delle commedie udinesi.

Bisogna dare atto al capogruppo di Fratelli d’Italia Luca Vidoni di aver convocato ieri sera a Udine la commissione bilancio. E’ stata un’assemblea illuminante, perfino educativa, che ha rivelato i limiti amministrativi degli scappati di casa che governano la città. Il caso è quello della Net raccolta rifiuti che rischia di finire, dopo 16 anni formidabili, a carte quarantotto. La novità è costituita dal fatto che i collaboratori di Fontanini non sono stati nemmeno capaci di istruire un bando per l’assunzione di un direttore generale. Lo ha ammesso ieri sera in aula la presidente della Net Luisa De Marco che, di striscio, si è arrampicata su per i muri scomodando il clamore mediatico come causa principale dei “rifiuti” al ruolo. Fontanini si fa prendere per il culo dagli aspiranti che lamentano, a detta della De Marco: “…un’eccessiva ingerenza della politica”. Robe da capottarsi. Eppure per i 16 lunghi anni in cui Fuccaro è rimasto in direzione, nessuno si era mai lamentato. La consigliera Del Torre lo fa presente: “Ma tutte queste difficoltà capitano solo adesso?” Ci mancherebbe che la politica non c’entrasse! con 58 comuni soci della spa. E cosa pretendono costoro? di essere pagati 150mila euri all’anno solo per affidare al messinese Onofaro la raccolta differenziata? Net sempre più sbarellata.

In poco più di un anno di un anno i 58 comuni soci hanno assistito a queste paranoie udinesi: la forzatura dell’assessora Laudicina per sistemare alla presidenza l’amico condannato Mario Raggi, alla figuraccia per l’incompatibilità di Camilotti, alle rinunce dei direttori Stefano Gambetti e Marco Colloredo…, ieri sera è giunta la clamorosa conferma della presidente di risulta Luisa De Marco: “abbiamo toppato”. Perciò, per risalire la china la presidente annuncia: “Mi autonomino direttore generale!”. Stampino Ente Udine Gorizia Fiere. Tornate nel contado.