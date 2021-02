LetameFriulano Exxx…Polzive!!! Quanto è costata la differenziata a Udine? I capricci di Fontanini-Raggi-Olivotto superano gli oltre 6milioni di euri solo per l’acquisto dei bidoncini porta-porta. Paga Pantalone. Esclusivo.

Nell’agosto del 2019 sono stati assegnati i lotti per l’affidamento della fornitura di contenitori di polipropilene di varia capacità e colorazione da assegnare all’utenza per la raccolta dei rifiuti urbani con modalità “porta a porta” di Udine (Lotto 1); contenitori di capacità 240 e 1100 litri in polietilene per la raccolta di rifiuti urbani (Lotto 2). Importo complessivo dell’appalto così suddiviso:

Lotto 1): € 1.066.500,00 (lotto base) + € 533.250,00 (opzione e lotto opzionale) + IVA

Lotto 2): € 2.139.700,00 (lotto base) + € 1.069.850,00 (opzione e lotto opzionale) + IVA.

La società MATTIUSSI ECOLOGIA S.P.A. di Udine, 1° classificata relativamente al Lotto 1 e MULTICOM S.R.L di Milano, 1° classificata relativamente al Lotto 2. Bidone friulano da 6 milioni di euri iva inclusa .

La prima pagina dell’amplificatore cartaceo di oggi è formidabile. Strombazza cifre da urlo sulla più grande bidonata che gli udinesi abbiano mai ricevuto dai loro amministratori. Il presidente della miniera d’oro Net s’illumina per un dato sulla differenziata che, grazie al problematico porta porta è salito oltre la soglia del 70 per cento. Che i periferici siano tali non è un caso. Prima del “porta a porta” la differenziata a Udine era al 67%, quindi un passetto di poco più di 3 punti percentuale. A che prezzo? Ciò che il presidente dimentica, in combutta col sindaco Fontanini e la poltronara-impresentabile di Fratelli d’Italia Olivotto, è l’impegno di spesa che gli udinesi hanno dovuto sostenere per i capricci del trio. Solo in bidoncini, come si legge in alto, la spesa è stata di oltre 6 milioni di euri. Inoltre, la ditta Onofaro, per vincere l’appalto della raccolta rifiuti, ha dovuto praticare un ribasso di oltre il 17 per cento che va a discapito degli operai e del servizio. Da domani e per 10 giorni è stato proclamato lo sciopero dello straordinario. Udine infetta, regione malata.