Letame2000 Exxx…Polzive!!! Nuovo direttore senza concorso e nuova responsabile uffici operativi in A&T 2000: Bidoni di immondizie accolgono i turisti in Carnia. Oggi vertice in Comunità Montana.

Il saluto di benvenuto ai turisti che raggiungono Forni di Sopra, di Sotto, Raveo, Villa Santina, Enemonzo è stampato davanti alle case, agli alberghi, ai condomini e agli eleganti chalet che ingentiliscono i villaggi: sacchi di immondizie straripanti di rifiuti organici che riempiono i bidoni destinati alla raccolta. La società di Pozzuolo del Friuli ha recentemente ridefinito la modalità operativa della raccolta dei rifiuti urbani nei 28 comuni della Carnia. Alcuni servizi minori sono rimasti in proroga alla ditta Sangalli Giancarlo & C. Srl, altri, affidati recentemente a un raggruppamento temporaneo d’impresa che dovrebbe perfezionare la raccolta. In ragione di queste nuove modalità operative i centri turistici della Val Tagliamento sono invasi dal letame. In A&T 2000, quello scorso è stato un anno di profondi cambiamenti. Al 31 dicembre 2021 il direttore generale Renato Bernes è stato accompagnato alla porta e al suo posto, senza alcuna selezione, è stato sistemato un ingegnere: Nicola Pascolo. Dal 24 febbraio 2022 è stata regolarizzata la sua posizione con un contratto a tempo indeterminato. L’assunzione è viziata da un clamoroso magheggio. Essendo la figura del Pascolo di natura specifica è stato inquadrato come direttore tecnico (pur svolgendo funzioni di direttore generale che ancora non c’è) per aggirare la norma che prevede l’assunzione dei direttori solo a tempo determinato (prorogabili). In nome della salvaguardia dell’ambiente, la società A&T2000 ha concesso al direttore tecnico l’uso di una vettura 4×4 turbo diesel. Nemmeno benzina.

Ad affiancare Pascolo nell’inner circle di Pozzuolo del Friuli è stata ingaggiata Paola Bruni capa suprema e indiscussa dei servizi operativi (vedi Carnia). La sua assunzione “ad nutum” ha provocato molta curiosità fra le maestranze di A&T2000. Assunta senza alcuna selezione con la qualifica di 7° livello, è passata velocemente all’8° dopo solo un anno di esperienza. Chi era il suo “padrino”? pare fosse ben conosciuto in Net. Ma la sua assunzione è stata fortemente appoggiata anche dall’ex presidente di A&T2000 Aita. Friuli infetto, regione malata. Questo pomeriggio vertice in comunità Montana a Tolmezzo.