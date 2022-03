Letame Friuli. Concorsopolis nella società Ferrovie Udine-Cividale

La responsabile delle risorse umane della società Ferrovie Udine-Cividale (Fuc) avrebbe truccato il concorso per capotreno suggerendo le soluzioni di un esame poi risultato positivo per due aspiranti. Ha chiesto la sospensione del procedimento di accusa contro di lei al Gup del Tribunale di Udine. Ai tempi del concorso, la dirigente faceva parte della commissione esaminatrice. La stessa persona è coinvolta in un altro concorso per operatori di manovra in cui 2 candidati superarono l’esame. L’udienza davanti al Gup è stata rinviata a fine mese per formulare le modalità della messa alla prova e il risarcimento alla Fuc.