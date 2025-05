LegaMotosega Exxx…Polzive!!! Aperta la crisi di maggioranza dopo il vertice domenicale. Il Carroccio “scarica” Fedriga. Terzo mandato o meno gli assessori padani hanno restituito le deleghe al presidente. I Benito Remix ripetono il caso Grado. Maggioranza in ansia per la decisione del presidente: Si dimetterà? Target 27 ottobre.

Non c’è bisogno di attendere il parere della Consulta sulla legge “SalvaFugatti”. E nemmeno gli esiti delle trattative per scongiurare una crisi che è già certificata. Il vertice “domenicale” ha solo confermato che l’Alleanza, dopo le dichiarazioni di Ciriani sulla sanità, le “pesature” sulle Regioni e le distribuzioni dei candidati hanno confermato il regime di crisi all’interno della maggioranza di centro destra. Nel pomeriggio di oggi, dopo la riunione tra i segretari regionali, gli assessori della Lega hanno decido di rimettere tutte le deleghe nelle mani del presidente Massimiliano Fedriga. Ciò vuol dire che lo hanno “scaricato”. La Lega spiega la decisione: «Nel corso della riunione di maggioranza di oggi, i segretari regionali delle forze politiche hanno affrontato con preoccupazione la situazione venutasi a creare dopo le dichiarazioni del ministro Ciriani, che di fatto, hanno aperto un’irresponsabile crisi di maggioranza». La colpa viene addossata al ministro Ciriani di Fratelli d’Italia. Per la seconda volta i meloniani sono protagonisti di una crisi di governo. Chi non ricorda Grado? Dove cadde la giunta Kovatsch a causa dei capricci dei meloniani?