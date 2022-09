LegaMotosega Exxx…Polzive!!! Si apre la stagione dei congressi: il 17 settembre a Gorizia e il 24 a Monfalcone. Pecorari e Calligaris favoriti.

Lunedì arriva Salvini e i militanti sono stati accontentati. Si apre la stagione dei congressi e, secondo alcuni, anche il regionale. Per ora, sono due le convocazioni di livello convocate per settembre: Gorizia e Monfalcone. Nel capoluogo Isontino i lavori sono programmati per sabato 17 e, una settimana dopo a Monfalcone. A Gorizia, come riporta Il Piccolo di oggi, fra i papabili si fa il nome di Flavio Pecorari, vice sindaco di San Lorenzo, mentre per Monfalcone, come prevedibile, decide Sua Maestà Cisint. Secondo i rumors che rimbalzano dai cantieri, il favorito per la segreteria della Lega di Monfalcone é il capogruppo in consiglio comunale e consigliere regionale, Antonio Calligaris, pupillo del sindaco. Al momento non vi sono sfidanti. Possono votare, in tutti i congressi, solo i militanti iscritti da almeno un anno al partito. Il capogruppo prenderà il posto della commissaria Vannia Gava. La convocazione dei congressi interesserà anche la provincia di Gorizia il cui commissario attualmente è Fabio Verzegnassi. I militanti friulani chiederanno a Dreosto di accelerare i lavori anche in provincia di Udine. In città il commissario é il sindaco-ombra Francesca Laudicina, mentre la provincia é divisa in due. Stefano Mazzolini in Alto Friuli e Barbara Zilli il resto. A Trieste il partito é nelle mani di Roberti, mentre per la segreteria provinciale di Pordenone, i giochi sono aperti fra Michele Leon, sindaco di San Giorgio della Richinvelda, Stefano Turchet e spunta Andrea delle Vedove.