LegaMotosega Exxx…Polzive!!! Salvini stregato dal risultato di Fedriga si fionda a Pordenone: Buon lavoro a tutta la squadra, premiato l’impegno dei militanti. Il segretario punta alla doppia presidenza. Forza Italia: Novelli davanti a Zanin. La promessa di Salvini a Budai

Matteo Salvini impegnato a Spresiano (TV) per l’inaugurazione di una bretella sull’autostrada A27, non voleva perdere l’occasione di fare i complimenti personalmente ai vertici della Lega del Friuli per il brillante risultato ottenuto alle regionali: 19%; circa 3 punti sopra quello della Lombardia del febbraio scorso. Un risultato sorprendente che ha entusiasmato lo stesso “Capitano” che ha scritto in rete: «Lega prima forza di governo in consiglio regionale e prima in Friuli Venezia Giulia, GRAZIE! E’ stata premiata l’ottima amministrazione ma anche l’impegno dei militanti, delle sezioni, dei volontari, dei sindaci rieletti e il lavoro di squadra…Buon lavoro a Massimiliano Fedriga e a tutta la squadra per le sfide che attendono questa meravigliosa terra nei prossimi cinque anni». Il leader del Carroccio ha riunito gli eletti nella sede della Lega di Pordenone e ha tracciato la linea del nuovo governo friulano: Essendo il primo partito, può avanzare la richiesta di occupare, oltre ai 3 posti di assessore, anche la presidenza del consiglio. Un incastro che ingolosisce soprattutto il riconfermato Mauro Bordin sempre più attratto dal ruolo di assessore dopo i 5 anni di capogruppo. Il ragionamento matura all’interno della “quota” da attribuire a Fedriga. Se il presidente venisse dato sotto i colori della lista Fedriga (e sarebbe un successone per la squadra) allora la presidenza del consiglio spetterebbe alla Lega. Chi ha l’ambizione di ricoprire l’incarico? Sicuramente Barbara Zilli (la più preferenziata di tutti i candidati) che però metterebbe in crisi la pesatura delle quota rosa in giunta e le ambizioni di Fratelli d’Italia (in casa Lega l’ipotesi é già scartata). Nessun dubbio invece, da parte dell’ex assessora, sulla scelta del collegio: pare sicuro quello di Tolmezzo lasciando così il posto a Maddalena Spagnolo che tornerebbe in consiglio. Sul toto assessori Bordin entrerebbe in giunta al posto della Zilli e la vicepresidenza della giunta finirebbe a Fratelli d’Italia (Anzil). In tal caso la rappresentanza dei territori sarebbe rispettata ma resta da risolvere la presenza delle quote rosa. Oggi l’ufficio elettorale della regione annuncerà la proclamazione degli eletti, è data per certa l’affermazione di Roberto Novelli su Piero Mauro Zanin. Annunciati ricorsi. Infine la promessa di Salvini a Budai: “Se diventi consigliere regionale per la seconda volta verrò a tagliare la polenta da due quintali”. Il ministro ha assicurato che tornerà in Friuli prima dell’estate. Cuore batticuore.